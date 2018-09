Motori alle Olimpiadi? Jean Todt rilancia: “Possibile torneo di kart elettrici, ne ho parlato con Bach”

L’automobilismo potrebbe davvero diventare uno sport a cinque cerchi? In passato si è parlato a lungo sulla possibilità di inserire una gara di Formula Uno entro la cornice delle Olimpiadi ma l’idea non si è poi mai concretizzata. L’ipotesi ora sarebbe quella di organizzare un torneo di kart elettrici visto che il tema della sostenibilità ambientale è sempre al centro dell’attenzione.

A confermare l’interesse è stato Jean Todt, Presidente della FIA, in alcune dichiarazioni rilasciate a Tuttosport lungo il weekend riservato al GP d’Italia. A Monza il 72enne è stato molto chiaro: “Ne abbiamo parlato più volte con il Presidente del CIO Thomas Bach. Credo di poter dire che l’idea piace a lui e a noi, piace alla famiglia olimpica così come alla FIA. Penso che si possa lavorare in questa direzione“.

Molti faticano a considerare però sport delle discipline che prevedono l’utilizzo di un motore e non sarà semplice trovare spazio tra le tante specialità che affollano il programma, magari si potrebbe lavorare in ottica Los Angeles 2028 ma il percorso sarà comunque davvero molto complicato. Una sperimentazione con i kart è però già prevista a ottobre durante le Olimpiadi Giovanili a Buenos Aires, il karting sarà sport dimostrativo.













Foto: Oleg1824 / Shutterstock.com