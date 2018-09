Moto2-Moto3, Test Aragon 2018: domani si torna in pista. Programma, orari e tv

Il Motomondiale non è solo la MotoGP e le sessioni di test particolari assegnate dal calendario non riguardano solo la classe regina. Dopo la gara di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto2 e Moto3, le due cilindrate si esibiranno in una giornata di prove il 24 settembre, sempre sul tracciato iberico, per preparare i team al rush finale in vista degli ultimi 5 round iridati. Sarà un’occasione per i due grandi rivali Marco Bezzecchi e Jorge Martin (Moto3) di verificare le loro KTM e Honda e apportare eventuali modifiche. Lo stesso discorso lo meritano anche Francesco “Pecco” Bagnaia e Miguel Oliveira che, nella categoria intermedia, sono i contendenti al titolo e quelli con i maggiori interessi in questo turno di test.

Giornata sul circuito spagnolo che non godrà della copertura televisiva ma OASport vi offrirà aggiornamenti costanti sui riscontri ottenuti dai piloti scesi in pista.

24 settembre

24 settembre

ore 9.00-18.00 Test Aragon 2018 – Moto3/Moto2













Foto: Valerio Origo