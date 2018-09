Moto 2, GP San Marino Misano 2018: Francesco Bagnaia a caccia del successo casalingo per allungare nel Mondiale su Miguel Oliveira

Dal 7 al 9 settembre il Motomondiale si trasferisce a Misano per il GP di San Marino 2018, 13ma tappa della stagione. Nella classe di mezzo andrà in scena l’ennesimo capitolo della sfida iridata tra Francesco Bagnaia (Sky Racing Team) e Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), con l’azzurro che al momento è in testa alla classifica a +3 sul portoghese.

A sette corse dal termine del Mondiale la rosa dei candidati alla vittoria finale è realisticamente ristretta ai primi due, i quali hanno scavato un gap abissale rispetto a tutti gli altri (Alex Marquez è 3° a -76 dalla vetta) grazie ad una grandissima costanza di rendimento nell’arco di tutta la stagione. In particolare Oliveira sinora è stato un animale da gara (ha sempre chiuso tra i primi sei), mentre in qualifica ha spesso faticato compromettendo così le sue chance di vittoria. Bagnaia è invece incappato in un paio di passi falsi sfortunati (a Barcellona ed in Germania) che non gli hanno permesso di mantenere un margine di sicurezza nei confronti del rivale nonostante i cinque successi di tappa.

L’appuntamento romagnolo si preannuncia equilibrato, con diversi outsider che potrebbero lottare per la pole e per la vittoria. Tra questi figurano sicuramente Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Mattia Pasini e Brad Binder, piloti che si trovano particolarmente a proprio agio su questa pista e stanno attraversando un buon momento di forma. Nella passata edizione del GP sammarinese Bagnaia salì sul terzo gradino del podio dietro a Luthi e Syahrin in una gara condizionata dall’asfalto bagnato mentre due anni fa andò in scena il bellissimo duello per la vittoria tra Alex Rins e Lorenzo Baldassari, il quale riuscì a spuntarla solo all’ultimo giro. Questo weekend sarà molto importante per monitorare la crescita di Luca Marini (Sky Racing Team), il quale è andato a podio nelle ultime tre gare consecutive e non vorrà di certo interrompere questa striscia positiva proprio nel Gran Premio di casa.

