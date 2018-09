Maurizio Arrivabene, GP Italia Monza 2018: “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari. I punti si fanno domani!”

Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio.

“Un emozione incredibile. Avere due macchine davanti a tutti qui è speciale, un qualcosa che ricorderò per tutta la vita“, ammette Arrivabene, intervistato da Sky Sport. Un risultato frutto del grande lavoro della squadra che ha messo a disposizione dei piloti una vettura velocissima e molto equilibrata: “Devo fare i complimenti a Mattia Binotto (capo tecnico della scuderia di Maranello) e allo staff che ha reso possibile ciò. Certo, i punti si fanno domani ma questo riscontro è significativo ricordando anche le difficoltà dell’anno scorso“.

Pensando a 12 mesi fa e a quello che disse l’ex presidente della Rossa Sergio Marchionne dopo l’arrivo in parata delle Mercedes (“Togliere il sorriso a chi oggi ha vinto“!), la considerazione del Team Principal della Ferrari è simile a quella fatta ieri dal nuovo amministratore delegato Louis Carey Camilleri: “Siamo qui per regalare il sorriso a chi ci sostiene e non per toglierlo agli altri. Ora, concentrazione e massima determinazione per centrare l’obiettivo“.













