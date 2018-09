Maurizio Arrivabene, GP Italia Monza 2018: “Non prendiamo piloti che sono dei maggiordomi”

Una sconfitta pesante quella della Ferrari nel GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa, dopo aver monopolizzato la prima fila, si sarebbe aspettata ben altro esito al termine della gara: il trionfo di Lewis Hamilton ed il terzo posto di Valtteri Bottas non sono certo mitigati dal secondo posto di un coraggioso e determinato Kimi Raikkonen, piegato da un problema ad una gomma, soprattutto per la quarta piazza di Sebastian Vettel, venuto a contatto con Lewis nella seconda variante del circuito brianzolo e finito in testacoda.

Frecce d’Argento che hanno giocato benissimo le proprie carte, sacrificando la pedina “Bottas” per bloccare il connazionale sulla SF71H, far avvicinare il compagno di squadra e contribuire in qualche modo al logorio delle coperture di Kimi. Una scelta, sportivamente parlando, non bellissima ma efficace. Pungolato sul tema, il Team Principal Maurizio Arrivabene, intervistato da Sky Sport, ha espresso con estrema franchezza il proprio punto di vista: “Per commentare questo episodio posso dire che noi prendiamo piloti, non maggiordomi. Rosberg dice che ha fatto bene la Mercedes con l’ordine di scuderia su Bottas? Non so se gli avrebbe fatto piacere subire un ordine di squadra. Noi guardiamo in casa nostra”, le parole di Arrivabene che ha aggiunto: “Avremmo dovuto rispondere con un ordine di scuderia? Oggi sarebbe stato impossibile. Sarebbe stato pericoloso darlo in partenza, eventualmente lo si dà nel corso della gara. Ci siamo trovati con Raikkonen da solo a difendersi contro due avversari e non è stato facile. Mancano comunque sette gare e non molliamo“, questo il proposito del Team Principal del Cavallino Rampante.













