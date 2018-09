Lotta, Frank Chamizo argento al Dmitry Korkin ma con problemi al collo. Bronzo della novità Kakhelashvili a Varsavia

Fine settimana positivo per l’Italia della lotta anche se è mancato il grande acuto. Frank Chamizo si è dovuto accontentare della medaglia d’argento al prestigioso Torneo Dmitry Korkin disputato a Yakutsk (Russia), arrendendosi in finale al cospetto del russo Suchov che lo ha sconfitto per 5-3. L’azzurro, primo nel ranking internazionale della categoria 74 kg dopo aver sconfitto l’icona Jordan Burruoughs poche settimane fa, ha risentito di un dolore al collo durante la semifinale e questo lo ha sicuramente condizionato nell’atto conclusivo: l’italo-cubano ora punta a una rapida guarigione per essere assoluto protagonista ai Mondiali di Budapest (20-28 ottobre) dove inseguirà il terzo titolo iridato in tre categorie di peso differenti.

Gli altri azzurri erano invece impegnati nel Torneo Internazionale di Varsavia (Polonia) dove il nuovo acquisto Nicoloz Kakhelashvili (georgiano campione del mondo juniores 2015 tra i 96 kg della greco-romana) è subito riuscito a mettersi al collo la medaglia di bronzo: dopo aver perso per 3-2 contro lo statunitense Hancock nelle battute finali, ha avuto la meglio sul russo Safarian nel ripescaggio (3-3) e poi ha approfittato del forfait del Campione Olimpico Artur Aleksanyan per salire sul podio nella 97 kg.

Nella capitale polacca arrivano anche le medaglie d’argento di Dalma Caneva tra le 68 kg (persa la finale contro l’ucraina Cherkasova dopo aver sconfitto l’ucraina Belinska per 5-2 e la statunitense Mensah per 7-2 con una spettacolare schienata) e di Gigi Davidovi tra i 57 kg (10-0 contro il serbo Micic dopo aver superato il greco Plidis e l’americano Perrelli). Quinti posti invece per Carmelo Lumia (79 kg), William Raffi (92 kg), Sara Da Col (62 kg) mentre Abraham Conyedo Ruano, Simone Iannattoni (-97 kg, stile libero), Fabio Parisi (-87 kg, stile libero) e Carola Rainero (-59 kg) si sono arresi nelle fasi eliminatorie.













Foto UWW