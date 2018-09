Lotta, dieci azzurri in gara a Varsavia per conquistare punti importanti in vista dei Mondiali

Questo fine settimana si volgerà a Varsavia il Torneo Internazionale di Polonia di lotta. Una gara che fa parte del circuito ranking series e che assegna punti importanti per decretare le teste di serie dei Mondiali di Budapest di fine ottobre.

In gara troveremo dieci azzurri, che cercheranno quindi risposte importanti in vista della rassegna iridata, anche per ottenere la convocazione. Tra di loro spicca l’assenza di Frank Chamizo, numero uno del ranking nei 74 kg, che gareggerà invece la prossima settimana a Minsk. Non ci saranno nemmeno Aron Caneva e Riccardo Abbrescia, entrambi out per infortunio.

Questa la presentazione del team coach azzurro Lucio Caneva alla Gazzetta dello Sport: “L’importanza di questa gara è data dal fatto che fa parte del circuito chiamato ‘ranking series’, ovvero in palio ci sono punti importanti per la classifica mondiale. Chi farà bene a questo tipo di competizioni sarà agevolato perché proprio da qui usciranno le teste di serie definitive della rassegna iridata. Fra gli azzurri presenti sceglieremo quelli che parteciperanno ai Mondiali, ma questa gara e la prossima a Minsk ci diranno chiaramente chi sarà pronto”. Di seguito i convocati dell’Italia per il Torneo Internazionale di Polonia

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Stile Libero: Davidovi Givi (57 kg), Lumia Carmelo (79 kg), Raffi William (92 kg), Iannattoni Simone (97 kg), Conyedo Abraham (97 kg)

Femminile: Rainero Carola (57 kg), Da Col Sara (62 kg), Caneva Dalma (68 kg);

Greco-romana: Parisi Fabio (87 kg), Kakhelashvili Nikoloz (97 kg)













