LIVE Valencia-Juventus, Champions League in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla in tv

La Champions League è tornata con la prima giornata della fase a gironi ed i campioni d’Italia della Juventus scendono in campo in trasferta a Valencia per il loro esordio stagionale in Europa. Juventus e Valencia sono inserite nel gruppo H insieme agli svizzeri dello Young Boys e al Manchester United di Josè Mourinho. Un raggruppamento complicato in cui solo gli elvetici sembrano tagliati fuori dal discorso qualificazione, riservata alle prime due classificate del gruppo. I bianconeri si presentano al Mestalla reduci da quattro vittorie su quattro in avvio di campionato, con la stella portoghese Cristiano Ronaldo che si è sbloccata nell’ultimo match casalingo con il Sassuolo segnando una doppietta. Il Valencia, allenato da Marcelino, ha cominciato male la stagione in Liga e non ha ancora centrato una vittoria dopo quattro partite ufficiali, ma cercherà di riscattarsi in un incontro che potrebbe rappresentare già un crocevia del girone.

Valencia-Juventus comincerà alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della sfida con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito il programma completo della partita.

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE

Ore 21.00 Valencia-Juventus (diretta tv sui canali 204 e 253 di Sky)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino Shutterstock.com