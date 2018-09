LIVE Torino-Napoli, Serie A in DIRETTA: risultato e azioni in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Napoli, lunch match della quinta giornata di Serie A di calcio. Tutto pronto allo stadio Olimpico Grande Torino, dove si affrontano due squadre che hanno assolutamente bisogno di punti per non allontanarsi dai corrispettivi obiettivi di fine stagione: i granata (5 punti in classifica) per agganciare la zona Europa, gli azzurri (9) per raggiungere momentaneamente la capolista Juventus.

I padroni di casa, reduci dal pareggio contro l’Udinese, sono costretti a fare a meno di un attaccante importante come Iago Falque, pertanto pronto per un posto titolare Zaza a fianco di Belotti. A centrocampo il 24enne francese Meite pronto per siglare il terzo sigillo in campionato. I partenopei invece non digeriscono ancora lo 0-0 contro la Stella Rossa in Champions League, dopo aver creato tante occasioni da gol, perciò approfitteranno della sfida in trasferta contro il Torino per riscattarsi dopo una parentesi europea sotto le aspettative, Insigne unica certezza dell’attacco della formazione allenata da Ancelotti.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Torino-Napoli, incontro valevole la quinta giornata di Serie A, con aggiornamenti costanti e in tempo reale. Fischio d’inizio alle ore 12.30. Buon divertimento! (Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com)













