LIVE Inter-Parma, Serie A in DIRETTA: risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti alla vigilia, che vertono soprattutto sul ballottaggio Icardi-Keita: “Keita ha fatto vedere di saper ricoprire il ruolo di prima punta, ha caratteristiche diverse. Icardi è bravo ad attaccare la profondità, Keita a palleggiare e venire e dialogare con i compagni. Hanno qualità che possono essere abbinate benissimo, ma la squadra trova soluzioni e vantaggi in modo diverso in base alle scelte. Non a caso a Bologna abbiamo vinto 3-0 e c’era Keita. Icardi prima o dopo sarà della partita, per me non esiste problema. Comunque ci sono giocatori che hanno fatto solo un allenamento completo. Vediamo la reazione del loro fisico, vediamo i dati dell’allenamento, considerando soprattutto le due partite ravvicinate. Abbiamo un numero di giocatori che ci permette di dire sempre siamo pronti. Domani alle 14 si dice la formazione”

Queste invece le parole del tecnico dei ducali, Roberto D’Aversa: “Domani andremo ad affrontare una squadra costruita per vincere e stare là davanti con la Juventus – ha dichiarato in conferenza stampa -. Non avremo il nostro pubblico a spingerci come nella scorsa partita ma dopo le prime tre partite, se analizzate bene, possiamo dire che il Parma può competere con tutti. Come punti ci manca qualcosina: dobbiamo limitare gli errori e portare a casa punti. Nel complesso siamo soddisfatti ma si deve lavorare sempre per migliorare“.

Il calcio d’inizio della partita che aprirà la quarta giornata di Serie A è previsto per le ore 15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’incontro, minuto dopo minuto. Buon divertimento a tutti!

