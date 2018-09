LIVE Finale US Open 2018, Djokovic-Del Potro in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Tandil e Belgrado sono divise da 12.110 chilometri in linea d’aria, ma tra Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic, che sono nativi delle due città citate, quest’oggi ci saranno solo 23,78 metri: le dimensioni di un campo da tennis (entro le righe). I due giocatori, oggi, si daranno battaglia nella finale degli US Open 2018. L’argentino è alla seconda finale a New York, mentre il serbo è all’ottava (oltre un terzo di tutte le sue finali Slam).

Dopo le vicende burrascose della finale femminile di ieri sera, che hanno visto la furia (ingiustificata) di Serena Williams minacciare di sovrastare la felicità composta di Naomi Osaka, questa sera si dovrebbe semplicemente assistere soltanto a una partita di tennis, e anche parecchio importante. Dovesse vincere Del Potro, sarebbe il giocatore in grado di prevalere in due US Open diversi a maggior distanza temporale di chiunque altro; diversamente, una vittoria di Djokovic sarebbe storica perché questi raggiungerebbe Pete Sampras a quota 14 Slam vinti. La sfida rappresenta anche un autentico spareggio per la terza posizione del ranking mondiale, perché il vincitore occuperà quella posizione. In particolare, Del Potro vi rimarrebbe e andrebbe a 120 punti dal secondo posto di Roger Federer; dovesse invece vincere Djokovic, sarebbe una scalata dalla sesta posizione occupata a inizio torneo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale degli US Open 2018 tra Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato dell’incontro, che verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player.

DOMENICA 9 SETTEMBRE

22.00 Juan Martin Del Potro vs Novak Djokovic – Finale US Open 2018













federico.rossini@oasport.it

Credits: lev radin / Shutterstock