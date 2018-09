LIVE Equitazione, Mondiali 2018 in DIRETTA: inizia l’avventura dell’Italia nel salto ostacoli

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE del salto ostacoli ai Mondiali 2018 di equitazione a Tryon (USA). Oggi, mercoledì 19 settembre, inizia l’avventura degli italiani Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano nelle gare più attese per la spedizione azzurra negli Stati Uniti. I progressi compiuti dall’Italia negli ultimi 18 mesi hanno proiettato il Bel Paese ai vertici internazionali della disciplina a suon di vittorie di prestigio e di risultati di grande rilievo in giro per il mondo.

Ma ora per gli azzurri è arrivato il momento di coronare questa ascesa con una medaglia iridata, obiettivo alla portata di un gruppo che punta, nel contempo, a staccare in netto anticipo il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, attribuito ai primi 6 team della classifica finale della prova a squadre. La prima giornata di gare sarà basata soprattutto sulla velocità: i ritardi accumulati in gara, infatti, saranno convertiti in penalità che andranno ad aggiungersi a quelle correlate agli ostacoli abbattuti. Una prova che servirà a rompere il ghiaccio ma che fornirà già le prime risposte importanti per gli atleti in gara, costretti da subito a dare il massimo. Seguite con noi, a partire dalle ore 15.00, le emozioni del salto ostacoli attraverso la nostra DIRETTA LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.56 Ora una pausa ai Mondiali 2018 di equitazione.

15.55 NOOOOOO! Gaudiano incappa in otto penalità e anche il tempo era molto alto: l’azzurro chiude in 96.26, è addirittura tredicesimo. Un vero peccato.

15.52 Solo 101.01 per Quintana, PARTE EMANUELE GAUDIANO! L’Italia incomincia la gara.

15.49 Ottimo percorso di Gallego che chiude in 83.64, al momento è quinto.

15.48 Devono gareggiare il colombiano Juan Gallego e l’argentino Ramiro Quintana, poi tutti con Emanuele Gaudiano. Intanto 81.60 per Marcelo Ferreira.

15.45 Sesta piazza per Daniel Meech su Fine col tempo di 85.80. Ora l’uruguayano Marcelo Ferreira non dovrebbe essere un fattore. Ci stiamo avvicinando al momento di Emanuele Gaudiano.

15.42 Percorso sottotono del norvegese Marit Haar Skollerud che chiude in 104.51, va meglio il russo Vladimir Tuganov in 88.09 (settimo). Ora il neozelandese Daniel Meech.

15.37 La canadese Erynn Ballard commette una penalità e quindi chiude in 83.13. Se l’ostacolo non fosse caduto avrebbe totalizzato il miglior tempo in 79.13, comanda sempre Sweetnam.

15.35 Fa male Kochetova, 98.51 secondi su Brilliant du Rouet.

15.32 Il portoghese Rodrigo Almeida sale in sesta posizione con 88.84 (quattro penalità), ora vedremo Liubov Kochetova dalla Russia.

15.28 Ashlee Bond per Israele deve salutare la competizione, eliminato.

15.26 Frank Shuttert incappa in quattro penalità e dunque chiude con il tempo di 85.64, al momento è al quarto posto nella classifica sempre guidata da Sweetnam.

15.24 Molto lento William Funnell che chiude in 87.25. L’olandese Frank Schutter è uno dei più attesi, vediamolo ora in sella a Chianti’s Champion.

15.20 Vediamo se il britannico William Funnell avrà il passo per insediarsi nelle posizioni si vertice.

15.18 Jonsson chiude con il tempo di 82.79, 2.6 secondi più lento dell’irlandese Sweetnam che continua a guidare la classifica.

15.14 Eliminato Toshiki Masui! Attenzione! Spazio allo svedese Fredrik Jonsson che può fare bene.

15.11 Infatti Milthaler si ferma a 106.82 secondi, ora il nipponico Toshiki Masui.

15.08 Bel percorso di Nicolas Delmote che si ferma a 81.70, appena dietro a Sweetnam. Ora il cileno Milthaler non dovrebbe essere un fattore.

15.05 Tempo altissimo per Karunayadhaj dalla Thailandia (110.73, benti venti penalità). Ora il francese Nicolas Delmote su Ilex VP può fare bene.

15.04 L’irlandese Shane Sweetnam chiude col tempo di 80.19 secondi.

15.02 Questa intanto la mappa del percorso di oggi. CLICCA QUI PER VISUALIZZARLA.

15.00 INIZIA LA GARA

14.58 Il primo atleta a gareggiare sarà l’irlandese Shane Sweetnam su Chaqui Z, Emanuele Gaudiano il primo italiano ma col numero 21.

14.56 L’Italia si presenta ambiziosa all’appuntamento, la nostra squadra ha regalato emozioni negli ultimi due anni e ora proverà a consacrarsi. Scenderanno in campo Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele Gaudiano.

14.54 Si gareggia a Tryon (USA), ai Mondiali verranno assegnati ben sei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

14.52 La prima giornata di gare sarà basata sulla velocità, i ritardi accumulati in gara saranno convertiti in penalità sommate a quelle raccolte per eventuali ostacoli abbattuti.

14.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di equitazione, oggi spazio alla prima parte della gara a ostacoli. Si inizierà alle ore 15.00.

mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Grassia / FISE