LIVE Ciclismo, Mondiali 2018 in DIRETTA: prova in linea femminile juniores, azzurre a caccia del podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile juniores dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Le giovani promesse del ciclismo femminile si sfideranno in un duro percorso di 71,7 km da Rattenberg a Innsbruck, in cui dovranno affrontare lo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%) e poi nel finale il circuito Olympia, lo stesso dei professionisti, caratterizzato dalla salita di Igls (7,9 km al 5,7%). Sarà quindi una corsa molto selettiva con l’Italia che cercherà di difendere il titolo e per farlo si affiderà alla vicecampionessa europea Vittoria Guazzini, supportata da Camilla Alessio, reduce dall’argento a cronometro, Barbara Malcotti e Matilde Vitillo.

