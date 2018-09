Lista Champions Napoli: la rosa e l’elenco dei giocatori. Escluso Younes

Anche il Napoli ha diramato, ultima tra le italiane a farlo, la lista dei 24 giocatori per la fase a gironi della prossima Champions League di calcio: tutti i principali calciatori della squadra partenopea sono stati inseriti nella rosa dei papabili per la prima fase della massima competizione europea per club, tranne Amin Younes.

Di seguito l’elenco completo dei calciatori del Napoli per la Champions League 2018-2019:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina

Difensori: Albiol, Malcuit, Luperto, Chiriches, Mario Rui, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj

Centrocampisti: Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Diawara, Hamsik, Rog

Attaccanti: Callejon, Verdi, Insigne, Mertens, Milik, Ounas













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it