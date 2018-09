Lewis Hamilton, GP Italia 2018: “Vincere a Monza è un onore, accetto la sfida dei tifosi Ferrari. Ringrazio Bottas”

Lewis Hamilton è stato eccellente interprete del GP d’Italia 2018, è scattato dalla terza piazza ed è riuscito a vincere la gara superando entrambe le Ferrari in pista: prima Sebastian Vettel alla Roggia durante il primo giro con una manovra molto discussa con tanto di contatto col tedesco, poi Kimi Raikkonen sul rettilineo principale nella parte finale della gara.

Il britannico della Mercedes era visibilmente raggiante dopo aver tagliato il traguardo davanti al finlandese e al compagno di squadra Valtteri Bottas, le dichiarazioni del Campione del Mondo rilasciate ai microfoni di Paul Di Resta e Felipe Massa sul podio sono state lampanti: “Voglio riconoscere i meriti alla Ferrari che hanno fatto un lavoro fantastico e che ci hanno dato del filo da torcere. E voglio ringraziare tutti i miei ragazzi che credono sempre in me. Non era facile con questo clima, ma ho visto delle bandiere britanniche sugli spalti. Da ogni cosa negativa riesco a trarre qualcosa di positivo. E oggi devo anche ringraziare Bottas perché ha fatto un lavoro meraviglioso. Oggi è stato davvero difficile, qui il pubblico è sempre magnifico. Io accetto la sfida che i tifosi della Ferrari mi lanciano, vincere qui per me è un grande onore“.













FOTOCATTAGNI