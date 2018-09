Kimi Raikkonen, GP Singapore 2018: “A Monza ho saputo la decisione della Ferrari. Se aiuterò Vettel? Vedremo..”

Dopo le corpose notizie uscita in settimana, ovvero il suo addio alla Ferrari ed il ritorno per i prossimi due anni in Sauber Alfa Romeo, Kimi Raikkonen diventa il grande protagonista della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha toccato numerosi argomenti, in primis quanto successo negli ultimi giorni. “Quello che è successo è già stato discusso diverse volte, per cui non c’è molto altro da aggiungere – esordisce un ermetico Kimi Raikkonen – La decisione iniziale non è stata presa da me (l’addio alla Ferrari ndr) e ha scaturito tutto quello che è successo. La mia voglia di cambiare aria è stata una conseguenza”.

La scelta di tornare in Sauber ha sorpreso molti, non “Ice Man” a quanto pare. “Perchè non avrei dovuto prendere questa decisione? L’ho voluto fare e non capisco perchè dobbiate vederci così tanto mistero. Ho i miei motivi e questo è sufficiente, non mi interessa quello che pensano gli altri”.

Il gap di competitività attuale sembra non spaventare il classe 1979. “So che c’è grande differenza con i top team, ma non sono molte le scuderie a quel livello, è sempre stato così. Per quanto riguarda noi vedremo in futuro dove potremo posizionarci”.

Una trattativa che si può assolutamente definire come “lampo”. “Ho saputo a Monza che non avrei più guidato la Ferrari. A quel punto ho parlato con alcune persone in Sauber e abbiamo gettato le basi per l’accordo proprio in quel momento. Non avevo mai pensato ad un possibile ritorno, è successo, direi che è stata una occasione colta al volo e che, ad occhio e croce, mi vedrà chiudere la carriera con quei colori”.

Dopo quanto visto a Monza ci saranno novità sul fronte degli ordini di scuderia? “Io sinceramente possono guidare solo la mia vettura per cui non so quanto potrò essere d’aiuto per Sebastian. A parte gli scherzi credo che non sia mai semplice completare queste cose, dipendono da troppi fattori. Se ci sarà l’occasione, perchè no..”.

