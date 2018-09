Karate, Premier League 2018: Angelo Crescenzo e Luca Maresca in finale a Berlino! Cardin, Bottaro e squadra maschile del kata in lizza per il terzo posto

Due azzurri in finale e altre tre chance di podio al termine della prima giornata della tappa di Berlino (Germania), valida per la Premier League 2018 di karate. Un gruppo granitico ha messo in mostra tutto il suo talento nelle gare che contano, dato che l’appuntamento tedesco è il primo torneo valido per il ranking olimpico e assegna punti importanti per la conquista del pass per Tokyo 2020.

A conquistare l’accesso in finale è stato uno splendido Angelo Crescenzo, che nella categoria -60 kg ha sbaragliato la concorrenza, battendo in successione il bielorusso Melekhin per 2-0, lo spagnolo Gomez Garcia per 1-0 e il kazako Alpysbay per 2-0, accedendo pertanto in semifinale, dove ad attenderlo c’era l’azero Farzaliyev, sconfitto a sua volta per 2-1. In finale Crescenzo affronterà domenica 16 settembre il giapponese Kozaki in un match che potrebbe garantire all’azzurro una vittoria di prestigio e un piazzamento importante nel ranking olimpico.

Altrettanto strepitoso è stato il cammino di Luca Maresca, approdato in finale nella categoria -67 kg. L’azzurro ha superato al primo turno l’azero Bakhshaliyev per 3-0, per poi ripetersi con l’estone Rodionov, sconfitto 7-1, con il francese Dacosta, battuto 5-3, e con il georgiano Pataridze, superato 4-3 ai quarti al termine di un duello entusiasmante. In semifinale Maresca ha sconfitto 2-1 il fortissimo inglese Thomas e domenica prossima sfiderà il brasiliano Figueira per salire sul gradino più alto del podio.

L’ucraina Terliuga, invece, ha imposto lo stop in semifinale a Sara Cardin, che domenica mattina lotterà per il terzo posto nella categoria -55 kg, dopo aver incassato la sconfitta per 1-0 in un’eterna sfida contro la sua storica rivale. In precedenza la Cardin aveva battuto la svedese Laaveri (4-0), l’inglese Burkitt (2-0) e l’azera Gasimova (1-0) e per il terzo posto dovrà vedersela con la spagnola Fernandez, che ha battuto nei ripescaggi l’azzurra Alessandra Mangiacapra, anche lei sconfitta dalla Terliuga ai quarti.

Bella anche la prova di Andrea Minardi, fermato soltanto ai quarti della categoria -75 kg dal giapponese Sakiyama, dopo aver battuto in precedenza il fenomeno ucraino Horuna per 2-1, e poi sconfitto 2-1 dal turco Eltemur nella pool di ripescaggio, ad un passo dall’accesso alla finale per il terzo posto.

Nel kata, invece, la Spagna ha prevalso nel doppio duello con l’Italia, costringendo gli azzurri a giocarsi il podio nelle finali per il terzo posto. Viviana Bottaro è arrivata fino alla semifinale, ma la fuoriclasse iberica Sanchez si è imposta per 5-0 e ha lasciato all’azzurra la chance di lottare per il podio contro la giapponese Ohuchi. Stesso discorso per la squadra maschile del kata, che ha incassato la sconfitta in semifinale per 4-1 ad opera della Spagna e dovrà contendere il terzo gradino del podio alla Russia.













Foto: WKF