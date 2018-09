Juventus-Napoli in tv, a che ora comincia e su che canale vederla. Il programma completo

Sabato 29 settembre (ore 18.00) si giocherà Juventus-Napoli, match valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena uno scontro diretto al vertice, le due squadre sono separate da appena tra punti in classifica e si preannuncia una sfida avvincente e appassionante, un testa a testa che potrebbe valere oro nella corsa verso lo scudetto anche se siamo soltanto all’inizio della stagione. I bianconeri, reduci da sei vittorie consecutive in campionato condite da quella in Champions League contro il Valencia, partiranno con i favori del pronostico ma di fronte si troveranno un avversario particolarmente arrembante che vuole conquistare lo scalpo di lusso.

Gli azzurri non hanno brillato sotto il profilo del gioco nelle ultime giornate ma sono riusciti a portare a casa il risultato e ora sperano di fare saltare il banco in trasferta, sognando una nuova impresa che manderebbe in estasi tutti i tifosi. Da una parte la stella Cristiano Ronaldo nel consueto modulo ultraoffensivo studiato da Max Allegri, dall’altra Insigne e compagni guidati dal grande ex Carlo Ancelotti. In palio punti pesantissimi e la possibilità di mettere in difficoltà gli avversari.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Napoli, match valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 29 SETTEMBRE:

18.00 Juventus-Napoli

JUVENTUS-NAPOLI: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com