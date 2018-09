Judo, Mondiali 2018: tappa fondamentale verso Tokyo 2020. I punti in palio per la qualificazione olimpica

Un appuntamento cruciale non solo per la conquista delle medaglie, ma anche e soprattutto per agevolare il percorso verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. I migliori interpreti internazionali del judo entreranno in scena tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre a Baku (Azerbaijan), dove sono in programma i Mondiali 2018.

I punti in palio in chiave Tokyo rappresentano un bottino succulento per garantirsi un piazzamento ai piani alti del ranking olimpico. E così la competizione iridata diventa anche un’occasione fondamentale per assicurarsi in anticipo una posizione di vertice e gestire i punti incamerati con oculatezza nei successivi appuntamenti. La medaglia d’oro, d’altra parte, consentirà al vincitore di portare a casa 2000 punti, circa il triplo rispetto al successo in un Grand Prix (700 punti), testimonianza evidente di quanto il gradino più alto del podio iridato costituisca un’ipoteca sulla qualificazione olimpica.

Decisamente propizi sono anche l’argento e il bronzo, che valgono rispettivamente 1400 e 1000 punti. Chi invece si piazza ai piedi del podio, ottiene 720 punti, un bottino comunque superiore a quello della vittoria in un Grand Prix e in un torneo continentale, mentre la settima piazza vale 520 punti e l’eliminazione agli ottavi consentirà agli atleti di conquistare 320 punti.

I sedicesimi di finale, inoltre, valgono 240 punti, mentre un semplice incontro vinto equivale a 200 punti. I Mondiali 2018, dunque, rappresentano un momento di fondamentale importanza per gli atleti intenti a dare l’assalto alle medaglie a Tokyo 2020. Ma servirà andare avanti nella competizione, perché la sola partecipazione senza vittorie vale appena 20 punti, una cifra esigua che difficilmente risulterà determinante per il ranking olimpico.

Ecco lo schema dei punti assegnati per il ranking olimpico ai Mondiali 2018:

1° posto: 2000 punti

2° posto: 1400 punti

3° posto: 1000 punti

5° posto: 720 punti

7° posto: 520 punti

ottavi di finale: 320 punti

sedicesimi di finale: 240 punti

un incontro vinto: 200 punti

partecipazione: 20 punti

I CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL JUDO PER LE OLIMPIADI DI TOKYO 2020













