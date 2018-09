Judo, Mondiali 2018: i favoriti delle categorie femminili

Autentiche fuoriclasse a caccia del podio e di punti pesanti per il ranking olimpico in occasione dei Mondiali 2018 di judo, che avranno luogo tra giovedì 20 e giovedì 27 settembre a Baku, in Azerbaijan. Le migliori atlete della disciplina in ambito internazionale sono pronte a darsi battaglia per giocarsi le medaglie iridate, ma l’equilibrio potrebbe regnare sovrano a Baku e lo spettacolo potrebbe rivelarsi decisamente palpitante. Nelle sette categorie di peso al femminile, sarà consistente la presenza di atleti dell’Est in grado di puntare al podio, ma il Vecchio Continente è in grado di farsi rispettare e venderà cara la pelle. Analizziamo, dunque, i favoriti delle categorie femminili:

-48 kg

La russa Irina Dolgova dovrà guardarsi dalla classe della giapponese Funa Tonaki e della mongola Urantsetseg Munkhbat per tener fede al suo ruolo di principale favorita per la vittoria nella categoria “leggera”, che si preannuncia davvero incerta.

-52 kg

La francese Amandine Buchard e la russa Natalia Kuziutina sembrano un passo avanti a tutte le altre, ma attenzione alle brasiliane Erika Miranda e Jessica Pereira. E chissà che l’italiana Odette Giuffrida non possa rientrare nella contesa.

-57 kg

La kosovara Nora Gjakova è l’astro nascente della categoria, ma la mongola Sumiya Dorjsuren e la giapponese Tsukasa Yoshida, rispettivamente oro e argento nel 2017, hanno esperienza e carisma per provare ancora ad imporsi.

-63 kg

La francese Clarisse Agbegnenou e la slovena Tina Trstenjak da anni ormai sono nettamente avanti alle altre e potrebbero duellare nuovamente per l’oro. Un anno fa vinse la fuoriclasse transalpina. Ma anche la giapponese Miku Tashiro sembra attrezzata per vincere.

-70 kg

La giapponese Chizuru Arai proverà a confermarsi ai vertici, ma la brasiliana Maria Portela e la francese Eve Marie Gahie potrebbero non essere d’accordo. Attenzione, però, anche alla svedese Anna Bernholm, dotata di classe a sufficienza per puntare a vincere.

-78 kg

Quattro atlete per un posto al sole. L’olandese Guusje Steenhuis è la numero 1 del ranking mondiale, ma la britannica Natalie Powell e la francese Audrey Tcheumeo sono pronte a contendersi l’oro, al pari della brasiliana Mayra Aguiar, detentrice del titolo.

+78 kg

La bosniaca Larisa Ceric tenterà di tenere alto l’onore dell’Europa nella categoria pesante, in cui rischia di essere stretta nella morsa tra la sudcoreana Minjeong Kim e la giapponese Sarah Asahina, quest’ultima argento iridato un anno fa.













Foto: IJF