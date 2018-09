Judo, Mondiali 2018: Chizuru Arai timbra il quinto oro per il Giappone, tripudio Spagna nei -90 kg con Sherazadishvili

Il Giappone continua a dominare il medagliere ai Mondiali 2018 di judo a Baku, in Azerbaijan. Ma intanto anche la Spagna si affaccia tra i grandi e porta a casa una preziosa medaglia d’oro. A salire sul gradino più alto del podio nella categoria -70 kg è stata la nipponica Chizuru Arai, che ha trionfato in finale contro la fortissima francese Marie Eve Gahie, dopo aver sconfitto in precedenza la portoricana Perez in semifinale.

La Gahie ha provato a fiaccare la resistenza della Arai, che però ha piazzato l’ippon della vittoria, costringendo la francese ad accontentarsi della medaglia d’argento, dopo aver sconfitto in semifinale la marocchina Niang. Le due semifinaliste, poi, si sono arrese entrambe nella finale per il terzo posto. E così sul podio sono salite la colombiana Alvear e la giapponese Ono, che ha impresso il proprio marchio sullo strapotere nipponico a Baku.

Lo spagnolo Nikoloz Sherazadishvili, invece, ha portato a casa l’oro nella categoria -90 kg, battendo in finale con uno splendido ippon il cubano Silva Morales, che in precedenza si era imposto sul francese Clerget, poi bronzo grazie alla vittoria contro il tedesco Trippel nella finale per il terzo posto. Sul podio è salito anche il giapponese Nagasawa, che ha superato l’ungherese Toth, sconfitto a sua volta in semifinale dal campione del mondo iberico.

Di seguito, il riepilogo dei podi di giornata:

-70 kg F

1 Chizuru Arai (JPN)

2 Marie Eve Gahie (FRA)

3 Yoko Ono (JPN) e Yuri Alvear (COL)

-90 kg M

1 Nikoloz Sherazadishvili (ESP)

2 Ivan Felipe Silva Morales (CUB)

3 Axel Clerget (FRA) e Kenta Nagasawa (JPN)













Foto: IJF