Judo, European Cup 2018: Augusto Meloni in trionfo a Bratislava! Terzo posto per Martina Greci

E’ a tinte azzurre la prima giornata dell’European Cup 2018 di judo a Bratislava, in Slovacchia. Augusto Meloni ha trionfato nella categoria -73 kg, mettendo in mostra un predominio strepitoso al cospetto di avversari di grande caratura internazionale e salendo sul gradino più alto del podio.

Meloni si è imposto al primo turno contro il serbo Zivojinovic, superando poi il tedesco Setz e lo slovacco Barto per accedere in semifinale, dove ha sconfitto il belga Nys prima di conquistare la vittoria in finale contro il polacco Bartusik. Una prestazione autorevole per un atleta che a marzo già aveva prevalso nella tappa di Praga e un anno fa aveva vinto proprio a Bratislava.

Ma il torneo slovacco è stato contraddistinto anche dall’eccellente terzo posto di Martina Greci, approdata fino alle semifinali della categoria -63 kg dopo aver battuto in successione la polacca Wykupil, la danese Hansen e la russa Matatova. La sconfitta contro l’austriaca Lechner l’ha privata della finale, ma la Greci non si è persa d’animo e ha battuto la serba Dakic, portando a casa una preziosa terza piazza a Bratislava.

Hanno sfiorato il podio, infine, anche Mattia Miceli, Elisa Adrasti, e Simona Pollera, che si sono dovuti accontentare del quinto posto. Miceli nella categoria -66 kg è stato sconfitto nella finale per il podio dal russo Kulikovskikh, mentre la Adrasti è stata battuta nei -48 kg in semifinale dalla russa Pichkaleva e nella finalina dalla francese Mercadier. La Pollera, invece, è stata sconfitta sul più bello dalla romena Ionita nella finale per il terzo posto della categoria -52 kg.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam