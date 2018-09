Jorge Lorenzo, GP Aragon 2018: “Abbiamo un gran passo in gara. Non è stato facile far funzionare le gomme”

Jorge Lorenzo, al termine di una lotta serratissima con il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Honda di Marc Marquez, conquista la pole del GP di Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il maiorchino, in una sfida palpitante, si è portato a casa la terza partenza dalla p.1 stagionale (la seconda consecutiva), mettendo in mostra un’eccezionale confidenza con la Ducati. Un time-attack convulso in cui ci sono stati piloti che hanno cercato di sfruttare la scia degli altri per fare il tempo.

Tuttavia, si è confermata la velocità della GP18 anche su un tracciato tradizionalmente non così favorevole: “E’ stato difficile mantenere la calma, visto anche il tanto traffico in pista – ha ammesso Lorenzo ai microfoni di Sky Sport – Non era semplice capire come gestire la gomma e soprattutto trovare il grip ideale con queste temperature. Sono comunque contento della prestazione e per domani abbiamo davvero un gran passo per cui possiamo puntare alla vittoria. Sarà un corsa in cui bisognerà gestire e negli ultimi 10 giri vedremo chi sarà il migliore“.













Foto: Valerio Origo