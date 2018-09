Italia-Polonia, Qualificazioni Mondiali 2019 basket: a che ora comincia e su che canale vederla in tv. Data e programma

La nazionale italiana di basket tra due giorni debutterà nella seconda fase delle Qualificazioni Mondiali 2019 contro la Polonia. Al PalaDozza di Bologna gli azzurri cercheranno di riscattarsi dopo le sconfitte nella finestra estiva contro Croazia e Olanda. Archiviato il “caso NBAers”, con le assenze pesanti di Marco Belinelli e Danilo Gallinari, l’Italia va a caccia di una vittoria importantissima per continuare il proprio cammino verso l’accesso alla rassegna iridata. Attualmente nel girone J la nostra Nazionale è in seconda posizione con 10 punti, a due lunghezze di distanza dalla Lituania, ma con un solo punto di vantaggio rispetto a tutte le altre: Polonia, Paesi Bassi, Croazia e Ungheria. Ricordiamo che soltanto le migliori tre si qualificheranno ai Mondiali 2019 in Cina.

Italia-Polonia si disputerà venerdì 14 settembre alle ore 20.15 al PalaDozza di Bologna. Il match valido per le Qualificazioni Mondiali 2019 sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport HD e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sarà inoltre possibile seguirla insieme a noi, dato che OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti e in tempo reale, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma completo.

Venerdì 14 settembre

20.15 Italia-Polonia – Qualificazioni Mondiali 2019 – PalaDozza, Bologna













luca.montanari@oasport.it

Credit: Ciamillo