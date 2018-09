F1, GP Singapore 2018: come vederlo in tv. Gli orari di dirette, differite e repliche tra Sky e TV8

Dal 14 al 16 settembre la Formula 1 fa tappa in Asia per il GP di Singapore 2018, quindicesimo round della stagione. Dopo due settimane di pausa dalla gara di Monza, il circus si appresta ad immergersi nella consueta trasferta asiatica che spesso si rivela decisiva nell’assegnazione del titolo iridato. La Ferrari è chiamata ad una reazione immediata dopo la pesante sconfitta subita nell’appuntamento casalingo, in cui la squadra ed i piloti non sono riusciti a sfruttare il potenziale della SF71H specialmente in occasione della corsa. La Rossa insegue in entrambe le classifiche iridate, infatti Sebastian Vettel dista 30 lunghezze dal britannico Lewis Hamilton e nei costruttori la Mercedes vanta 25 punti di vantaggio sulla scuderia di Maranello.

Il weekend asiatico diventa fondamentale nella lotta all’iride, dato che un altro errore del tedesco spianerebbe definitivamente la strada al rivale inglese in campionato. L’evento si svolgerà in notturna a Singapore, perciò per gli appassionati italiani sarà molto semplice seguire tutte le sessioni del GP, che verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in chiaro su TV8 ma in differita. OASport vi garantisce la copertura integrale dell’evento con le consuete DIRETTE LIVE testuali di tutte le sessioni.

La programmazione di SKY Sport F1 HD

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

ore 10.30-12.00, F1, Prove libere 1, diretta

ore 14.30-16.00, F1, Prove libere 2, diretta

SABATO 15 SETTEMBRE

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

DOMENICA 16 SETTEMBRE

ore 14.10, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8

SABATO 15 SETTEMBRE

ore 20.00, F1, Qualifiche, differita

DOMENICA 16 SETTEMBRE

ore 21.15, F1, Gara, differita

