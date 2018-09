Italia-Polonia, Nations League 2018-2019: le probabili formazioni. Mancini punta su Balotelli e Insigne

Il nuovo corso è partito. Il ct Roberto Mancini ha introdotto svariate novità tra i convocati per le prime due partite della Nations League 2018-2019, che vede l’Italia inclusa nel gruppo 3 con Polonia e Portogallo. E proprio la Polonia sarà il primo avversario degli azzurri venerdì 7 settembre allo stadio Dall’Ara. Un battesimo di fuoco per i ragazzi guidati dal ct Mancini, che hanno bisogno di portare a casa un risultato positivo per guardare con fiducia al futuro in vista del ricambio generazionale che dovrà caratterizzare il percorso verso gli Europei 2020.

Mancini dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e la coppia centrale bianconera composta da Bonucci e Chiellini. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Zappacosta e Criscito, quest’ultimo pupillo del ct sin dai tempi dello Zenit San Pietroburgo. Jorginho, invece, sarà in cabina di regia, affiancato probabilmente dai due romanisti Pellegrini e Cristante. A prendere le chiavi dell’attacco, infine, sarà ancora Balotelli, rispolverato da Mancini e tirato a lucido nelle uscite precedenti. Super Mario sarà ispirato dai due esterni Chiesa e Insigne, a cui spetta il compito di produrre rifornimenti per la punta centrale e garantire imprevedibilità alla manovra offensiva.

Il ct polacco Brzeczek, invece, dovrebbe puntare sul 4-4-2 con lo juventino Szczesny tra i pali, gli esterni Bereszynski e Rybus e i centrali Glik e Bednarek. In mediana ci saranno Zielinski e Krychowiak, affiancati sulle fasce da Blaszczykowski e Goralski, mentre la coppia d’attacco sarà formata da Lewandowski e Milik, due autentiche bocche da fuoco.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Italia e Polonia:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Cristante, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Balotelli, Insigne. Ct: Mancini.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Blaszczykowski, Zielinski, Krychowiak, Goralski; Lewandowski, Milik. Ct: Brzeczek.













Foto: YiAN Kourt / Shutterstock.com