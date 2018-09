Inter-Parma, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Ripartire dai minuti finali di Bologna e dare il via alla rincorsa verso i piani alti della classifica. L’Inter di Spalletti ha conquistato la prima vittoria in campionato al Dall’Ara dopo aver ottenuto appena un punto contro Sassuolo e Torino. Ma ora è il momento di confermarsi e nell’anticipo di sabato 15 settembre i nerazzurri torneranno a San Siro per affrontare il Parma, matricola coriacea che nelle prime uscite ha dimostrato di disporre di qualità e talento per mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Spalletti si affiderà alla migliore formazione, facendo leva anche sulla pattuglia rientrata alla base dopo gli impegni in Nazionale. Spazio, dunque, al 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali, De Vrij e Skriniar al centro della difesa, D’Ambrosio e Asamoah terzini. In mediana dovrebbero muoversi Brozovic e Gagliardini, che copriranno le spalle a Politano, Nainggolan e Perisic, a cui è affidato il compito di agire a sostegno della punta centrale Icardi, al rientro dopo lo stop nel riscaldamento contro il Bologna.

D’Aversa, dal canto suo, ha ottenuto eccellenti risposte dopo la sconfitta di misura contro la Juventus e farà leva sul 4-3-3 con Bruno Alves e Gagliolo davanti a Sepe e con Iacoponi e Gobbi terzini difensivi. Stulac sarà affiancato a centrocampo da Rigoni e Barillà, mentre Di Gaudio e Gervinho saranno le ali a supporto della punta centrale Inglese.

Di seguito, le probabili formazioni del match:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barilla; Di Gaudio, Inglese, Gervinho. All.: D’Aversa.

Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 15.00. Sarà possibile seguire la partita in tv su Sky Calcio 1 e in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l’applicazione SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO

Sabato 15 settembre – 4a giornata Serie A 2018-2019

San Siro, ore 15.00: Inter-Parma (diretta tv su Sky Calcio 1)













Foto: bestino / Shutterstock.com