Hockey prato femminile, A1 2018-2019: risultati e classifica della seconda giornata. Amsicora batte CUS Pisa, Lorenzoni a punteggio pieno

Seconda giornata per il campionato femminile di hockey su prato 2018-2019. L’Amsicora, al debutto stagionale dopo aver saltato l’esordio, trova subito il colpaccio casalingo: sabato, nell’anticipo del secondo turno, batte in casa il CUS Pisa per 3-1 con le reti di Carta, Dalla Vittoria e Vynohradova. Ne approfitta la Lorenzoni che vince ancora e vola a punteggio pieno superando per 4-2 il Butterfly. Successi anche per Argentia, in trasferta a Cagliari con la Ferrini, e Libertas San Saba in casa con il Padova.

2a giornata ANDATA

SG Amsicora-CUS Pisa 3-1 (Carta, Dalla Vittoria, Vynohradova – AMS; Taglioli – PIS)

Libertas San Saba-CUS Padova 4-0 (Sarnari F., Quetglas, Buda, Gomez)

HF Lorenzoni-Butterfly HCC 4-2 (Savenko, Huertas 2, Tosco – LOR; Nuraini, Novik – BUT)

Pol. Ferrini-HC Argentia 1-2 (Flamini – FER; Lovagnini 2 – ARG)

Classifica