Hockey prato femminile, A1 2018-2019: risultati e classifica della prima giornata. CUS Pisa e Lorenzoni partono bene

Prima giornata per quanto riguarda il campionato femminile di A1 di hockey su prato. Parte subito la sfida a distanza tra CUS Pisa e Lorenzoni, che sono già in vetta alla graduatoria in coppia: le campionesse d’Italia si impongono per 3-1 sul CUS Padova, le piemontesi battono 2-1 la Libertas San Saba. Pareggio per 3-3 tra Butterfly Roma HCC e Pol. Ferrini, mentre ancora deve disputarsi l’incontro tra Amsicora e Argentia. Andiamo a riepilogare i risultati odierni e la classifica aggiornata.

1a giornata ANDATA

CUS Padova-CUS Pisa 1-3 (Mezzalira – PAR; Ciucci V., Taglioli, Puglisi – PIS)

Butterfly Roma HCC-Pol. Ferrini 3-3 (Nuraini 2 – Platania – BUT; Flamini 2, Rodriguez – FER)

HF Lorenzoni-Libertas San Saba 2-1 (Savenko, Huertas – LOR; Ciufolini – SAB)

Classifica

Rank Squadre Giocata Vinte Sconfitte Pareggiate Diff GD Punti Percentuale vittorie Points home Points away 1 CUS PISA 1 1 0 0 3 – 1 2 3 1.000 0 3 2 HF LORENZONI 1 1 0 0 2 – 1 1 3 1.000 3 0 3 BUTTERFLY ROMA HCC 1 0 0 1 3 – 3 0 1 0.500 1 0 4 POL. FERRINI 1 0 0 1 3 – 3 0 1 0.500 0 1 5 HC ARGENTIA 0 0 0 0 – 0 0 0 0 0 6 SG AMSICORA 0 0 0 0 – 0 0 0 0 0 7 HF LIBERTAS SAN SABA 1 0 1 0 1 – 2 -1 0 0.000 0 0 8 CUS PADOVA 1 0 1 0 1 – 3 -2 0 0.000 0 0

Foto: FB Chirico