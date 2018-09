Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Val Pusteria sola al comando dopo tre turni, Asiago cade all’overtime contro Jesenice

Nella seconda settimana di Alps Hockey League 2018-2019 tutte le squadre partecipanti hanno disputato almeno una partita, dato che tra martedì e domenica si è svolta la seconda giornata di regular season, mentre sabato 22 sono stati effettuati gli otto match in programma del terzo turno. Al termine delle due settimane di campionato troviamo in vetta solitaria il Val Pusteria: i Lupi hanno superato 5-1 in trasferta il Red Bull Salisburgo e sabato hanno sconfitto con un sorprendente 3-2 a domicilio i vice-campioni di Renon. Gialloneri a punteggio pieno grazie al successo contro l’Olimpija (Slovenia) per 4-1 domenica scorsa.

Al secondo posto, distante soltanto una lunghezza dal Val Pusteria, si piazza con 8 punti il Vipiteno, anch’egli senza sconfitte ma con un successo maturato solo dopo gli shoot-out contro la slovena Jesenice per 4-3, quest’ultima in grado di mandare al tappeto ai supplementari i campioni uscenti di Asiago (2-1). L’attuale seconda potenza del campionato vince inoltre facilità l’incontro del sabato a discapito di Kitzbuhel, con un agevole 7-1. Terzo posto per la formazione giallorossa veneta, battuta soltanto dai rossoneri di Slovenia come detto in precedenza, ma che grazie al 4-3 maturato il giorno precedente contro l’austriaco Lustenau possiede solamente due lunghezze in meno rispetto alla società al comando della graduatoria.

Nel gruppetto di squadre a sei punti in quarta posizione si classifica provvisoriamente anche Cortina, riscattata dopo il pesante 7-1 a Jesenice con le vittorie nel derby contro l’HC Fassa (3-1) e di misura in Austria contro il Bregenzerwald (4-3). A braccetto in graduatoria con i 16 volte campioni italiani le due compagini slovene e il Lustenau.

Chi sta deludendo in questo avvio di stagione pare certamente il Renon: la Rittner Buam finora ha vinto soltanto tra le mura amiche contro l’EC KAC II col punteggio di 8-2, sciogliendosi soltanto nella terza frazione di gioco con un parziale di 6-1, dopo essersi trovata sotto di una rete al 14′. Tre punti in altrettante partite anche per Val Gardena, che ha sconfitto sorprendentemente nella giornata di sabato l’Olimpija per 4-3 dopo aver concluso i primi venti minuti al comando per tre siglature a zero, ma è caduta tre giorni prima a Kitzbuhel con un secco 3-0.

Debutto amaro in Alps League per l’Hockey Rossoblu Milano. Weekend quasi da dimenticare per la formazione lombarda, beffata 4-3 ai supplementari il sabato contro il Kac Klagenfurt II dopo aver recuperato il doppio svantaggio in poco più di un giro d’orologio nel terzo periodo, travolta 6-0 dall’Olimpija nel match conclusivo della settimana. La compagine debuttante raccoglie quindi un solo punto in due incontri, ma c’è chi ha fatto peggio: Red Bull Salisburgo e HC Fassa attualmente sono ancora a secco dopo aver disputato rispettivamente due e tre partite.

Risultati secondo turno

Ma, 18.09.2018 VEU Feldkirch 6 : 3 EC Bregenzerwald Me, 19.09.2018 EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel 3 : 0 HC Gherdeina valgardena.it Gi, 20.09.2018 Red Bull Hockey Juniors 1 : 5 HC Pustertal Wölfe Gi, 20.09.2018 Rittner Buam 8 : 2 EC KAC II Gi, 20.09.2018 Wipptal Broncos Weihenstephan 4 : 3 SO HDD SIJ Acroni Jesenice Gi, 20.09.2018 S.G. Cortina Hafro 3 : 1 HC Fassa Falcons Ve, 21.09.2018 Migross Supermercati Asiago Hockey 4 : 3 EHC Alge Elastic Lustenau Do, 23.09.2018 HK SZ Olimpija 6 : 0 Hockey Milano Rossoblu

Risultati terzo turno

Sa, 22.09.2018 HDD SIJ Acroni Jesenice 2 : 1 OT Migross Supermercati Asiago Hockey Sa, 22.09.2018 EC KAC II 4 : 3 OT Hockey Milano Rossoblu Sa, 22.09.2018 Wipptal Broncos Weihenstephan 7 : 1 EC ‘Die Adler’ Stadtwerke Kitzbühel Sa, 22.09.2018 EC Bregenzerwald 3 : 4 S.G. Cortina Hafro Sa, 22.09.2018 EK Die Zeller Eisbären 2 : 1 OT VEU Feldkirch Sa, 22.09.2018 HC Fassa Falcons 4 : 9 EHC Alge Elastic Lustenau Sa, 22.09.2018 HC Pustertal Wölfe 3 : 2 Rittner Buam Sa, 22.09.2018 HC Gherdeina valgardena.it 4 : 3 HK SZ Olimpija

CLASSIFICA GENERALE

Val Pusteria 9 Vipiteno 8 Asiago 7 Lustenau 6 Jesenice 6 Olimpija 6 Cortina 6 Eisbaren 5 Kitzbuhel 4 Feldkirch 4 Val Gardena 3 Renon 3 Bregenzerwald 2 KAC Klagenfurt 2 Milano 1 Fassa 0 Salisburgo 0













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

luca.montanari@oasport.it

Foto: Facebook FISG