Guida semplice alle scommesse sportive per principianti: consigli

Quando c’è una competizione importante nel mondo dello sport, specialmente nel calcio, è normale che chi lo segue si trovi a confrontarsi con gli amici per fare una previsione su come andrà la partita. I veri appassionati non mancano anche di fare qualche scommessa fra loro o online sulla squadra del cuore. Lo sport più gettonato in questo senso è sicuramente il calcio, che è quello più seguito in ogni parte del mondo.

Per vincere, tuttavia, non bastano la fortuna e la passione ma, per incrementare le proprie possibilità di vincita, vanno messe in pratica delle regole precise che si basano sull’osservazione oggettiva. Gli ingredienti per azzeccare il risultato di una partita, fare bella figura con i compagni di spalti e, magari, vincere nel giocare scommesse sportive, sono tre:

la fortuna

la disciplina

l’obiettività.

Se sulla prima cosa non si può fare alcuna raccomandazione, se non evitare di passare sotto scale, sfuggire i gatti neri e rompere specchi (ovviamente è ironico); per gli altri due elementi è possibile lavorarci. La disciplina e l’avere una predisposizione di analisi obiettiva sono, infatti, delle caratteristiche umane che alcuni hanno innate, ma che si possono anche sviluppare con forza di volontà e determinazione.

Diventare il guru di pronostici e previsioni per “azzeccarla”

Oltre a conoscere in modo meticoloso le regole del gioco che t’interessa, cosa scontata ma nemmeno troppo, è importante tenersi aggiornati sulle novità del settore, compresi quote, pronostici, statistiche giacché per vincere, come detto ci vogliono impegno e studio. Per farlo ci sono tanti canali possibili: dal quotidiano cartaceo, al web, alla tv, ai forum le informazioni sono un fiume in piena. Dai media si possono sapere i metodi e le strategie dei mister, le probabilità di vendite/acquisti/scambi di giocatori, lo stato di salute degli stessi.

Il vero guru dei pronostici, però, non tiene d’occhio solo le cose ovvie, ma anche il gossip e tutte le informazioni, non direttamente riconducibili al gioco, sui singoli giocatori che possono essergli utili. Con il tempo anche il principiante imparerà a giostrarsi con dimestichezza in questo turbine di dati e diventerà gradualmente più semplice per lui fare una selezione fra l’importante e l’irrilevante. Ai massimi livelli, il “Nostradamus dei pronostici” vincerà non puntando sulla favorita, ma sulla sfavorita che però lui avrà capito che in quel preciso caso ce la farà, guadagnando così molto di più.

Il gioco dei pronostici per il principiante

Oltre alle regole del gioco, chi intende destreggiarsi con le scommesse dovrebbe anche conoscere bene il betting. In quest’ attività non conta solo la fortuna, infatti, ma anche la matematica e le probabilità. Le quote di una squadra, ad esempio, permettono di fare un calcolo sull’eventuale ammontare della vincita: è chiaro che una squadra favorita avrà una quota bassa, di norma 2 (quindi si vince il doppio). La probabilità di vincita proposta è invece la probabilità in percentuale che quella squadra vinca: un principiante non dovrebbe puntare su chi ha una percentuale minore di 50.

Le tipologie di scommesse che si possono fare sono varie, ma per cominciare si consiglia di scommettere sul risultato della partita. Semplice e immediato, in questo sistema si vince contando i goal nei 90 minuti di gioco (senza rigori o supplementari). Facile è altrimenti la puntata sul numero totale dei goal che può essere in relazione a un numero prestabilito di reti o al divario fra i goal di una squadra rispetto all’altra. In tutti i casi è di fondamentale importanza mantenere sempre il controllo e darsi un budget imprescindibile, da non superare mai.

