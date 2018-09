Golf, Tiger Woods torna in Ryder Cup: “Sarà emozionante tornare in Europa per provare a vincere il titolo”

Tiger Woods ritorna a giocare in Ryder Cup dopo sei anni di assenza a coronamento di una stagione giocata ad altissimi livelli. Il campione americano è una delle tre wild card annunciate dal capitano Jim Furyk in vista della 42esima edizione dello scontro tra giocatori europei e statunitensi, che si disputerà a Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, alle porte di Parigi, dal 28 al 30 settembre. Le altre due scelte del capitano sono Bryson DeChambeau, vincitore delle ultime due prove del PGA Tour, e l’infinito Phil Mickelson, giunto alla sua 12esima Ryder Cup.

Tiger, il quale giocherà questa competizione per l’ottava volta, ha espresso ai giornalisti tutta la sua soddisfazione per questo traguardo: “All’inizio dell’anno, uno dei miei obiettivi era far parte di questa squadra. Quando guardo quello che ho realizzato dall’inizio dell’anno, è incredibile, è più che speciale” Il vincitore di 14 major in carriera parla poi dei compagni di squadra (le tre wild card si uniranno a Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler e Webb Simpson) e delle sue aspettative in vista della trasferta europea: “È una squadra piena di talento, un incredibile mix di esperienza e gioventù in un ottimo stato d’animo. Andare in Europa per provare a vincere il trofeo lì, che ci manca da 25 anni, è emozionante“.













Foto: PGA Tour Twitter