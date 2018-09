Golf, Ryder Cup 2018: il calendario completo. Date, programma, orari e tv

Mancano ormai meno di dieci giorni al via della 42ma edizione della Ryder Cup 2018, il più importante torneo di golf che vede la sfida tra gli Stati Uniti d’America e l’Europa. L’evento si terrà sul percorso par 72 del Le Golf National, ubicato a Saint-Quentin-en-Yvelines (un sobborgo situato a sud-ovest di Parigi). Le gare si svolgeranno da venerdì 28 a domenica 30 settembre con l’avvincente formula del match play.

Nelle prime due giornate si disputeranno 16 doppi in tutto (divisi egualmente tra foursome e fourball) mentre nella giornata finale verranno giocati 12 incontri individuali. Risulterà vincitrice della Coppa la squadra che raggiungerà 14 punti e mezzo. L’edizione di quest’anno è molto attesa per il grande ritorno di Tiger Woods nel Team Usa dopo sei anni dall’ultima apparizione. In chiave azzurra è praticamente certa la presenza nel Team Blue (Europa) di Francesco Molinari, reduce da una stagione strepitosa in cui è diventato il primo golfista azzurro di sempre a vincere un Major con il successo nel British Open.

La Ryder Cup 2018 verrà trasmessa in diretta tv integrale in esclusiva su Sky al canale Sky Golf HD ed in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky. Inoltre sarà possibile seguire l’evento golfistico più importante dell’anno su OASport con le DIRETTE LIVE testuali integrali di tutte le giornate.

CALENDARIO COMPLETO RYDER CUP 2018

Venerdì 28 settembre

Ore 8.00-19.00: Europa-USA, prima giornata (4 foursome e 4 fourball)

Sabato 29 settembre

Ore 8.00-19.00: Europa-USA, seconda giornata (4 foursome e 4 fourball)

Domenica 30 settembre

Ore 8.00-19.00: Europa-USA, terza giornata (12 match play individuali)













Foto: Twitter PGA Tour