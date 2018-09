Golf, Ryder Cup 2018: Casey, Garcia, Poulter e Stenson le wild card scelte per il team europeo

Poco dopo l’annuncio delle tre wild card americane per la Ryder Cup, compresa quella per Tiger Woods, dato da Jim Furyk, anche il capitano dell’Europa Thomas Bjorn ha annunciato i quattro giocatori che si uniranno agli otto già qualificati di diritto, fra cui vi era già Francesco Molinari.

I nomi che vedremo a nord di Parigi dal 28 al 30 settembre sono molto familiari alla storica competizione biennale: si tratta, infatti, di Paul Casey, Sergio Garcia, Ian Poulter e Henrik Stenson.

Paul Casey, 41 anni, è alla sua quarta Ryder: l’inglese ha fatto parte delle spedizioni vittoriose del 2004 e 2006, ma anche di quella malamente persa dall’Europa nel 2008. Casey, nelle tre edizioni considerate, ha giocato quattro fourball e due foursome; nei singoli dell’ultimo giorno, invece, ha perso con Tiger Woods nel 2004, vinto con Jim Furyk nel 2006 e pareggiato con Hunter Mahan nel 2008.

Sergio Garcia, 38 anni, è ormai un veterano della manifestazione, essendo sempre stato nel team europeo dal 1999 in avanti, facendo anche il vice-capitano nel 2010. Il suo miglior bilancio risale al 2004, quando portò a casa quattro punti e mezzo per l’Europa compreso quello su Phil Mickelson nel singolo, ma anche nel 2006 si diede da fare con quattro punti. Quest’anno Garcia ha vissuto la sua peggior stagione, finendo tagliato in tutti e quattro i Major, però nella fattispecie potrebbe contare fino a un certo punto. C’è un dato in più che potrebbe caricarlo: è a tre punti dal diventare l’uomo in grado di portarne a casa di più nella storia del team europeo.

Ian Poulter, 42 anni, è semplicemente uno dei simboli stessi della Ryder Cup: nel 2012 fu straordinario protagonista del miracolo di Medinah, in cui l’Europa rimontò uno svantaggio di 10-6 con una spettacolare domenica dei singoli. L’inglese è stato anche al centro di qualche caso: per esempio, nel 2010 postò un video su Twitter in cui lo si vedeva mangiare cereali dalla coppa assieme al figlio, generando più di una reazione, mentre nel 2014 prima criticò alcune frasi infelici di Nick Faldo su Sergio Garcia, poi espresse più di un dubbio sul ruolo da capitano di Tom Watson. Per tutta risposta, il presidente della PGA of America Ted Bishop lo definì “lil girl”, cosa che gli costò il posto.

Henrik Stenson, 42 anni, viene invece da una buona stagione soprattutto nella sua parte iniziale, col quinto posto all’Augusta Masters e il sesto agli US Open. Certo, non è ancora nella forma della parte centrale del 2016, in cui si portò a casa Open Championships e argento olimpico, ma non è nemmeno in un pessimo stato. Per lo svedese è la quinta Ryder Cup, dopo le partecipazioni del 2006, 2008, 2014 e 2016. Complessivamente ha portato all’Europa otto punti.

Questo l’elenco completo della squadra che l’Europa porterà alla Ryder Cup 2018, in programma a Saint-Quentin-en-Yvelines:

Francesco Molinari

Justin Rose

Tyrrell Hatton

Rory McIlroy

Tommy Fleetwood

Jon Rahm

Thorbjorn Olesen

Alex Noren

Sergio Garcia

Paul Casey

Ian Poulter

Henrik Stenson

Capitano: Thomas Bjorn

Vice-capitani: Luke Donald, Padraig Harrington, Robert Karlsson, Graeme McDowell, Lee Westwood













Foto: Valerio Origo