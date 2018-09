Golf, PGA Tour 2018: Webb Simpson vola in vetta al Dell Technologies Championship davanti agli inglesi Hatton e Rose, risale Tiger Woods

Un eagle da autentico fuoriclasse alla buca 18 regala a Webb Simpson la vetta della classifica nel Dell Technologies Championship, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Boston di Norton, nel Massachusetts. Simpson ha concluso il secondo round in 63 colpi (-8), senza alcuna sbavatura e con tre birdie di fila tra la 5 e la 7.

Quando sembrava ormai sul punto di giungere al giro di boa al terzo posto, Simpson ha pescato il jolly con un fantastico eagle alla 18 che gli ha consentito di issarsi al comando della leaderboard a quota -11 e di staccare la coppia inglese composta da Tyrrell Hatton e Justin Rose, entrambi secondi a pari merito con 10 colpi sotto il par. Hatton, in particolare, ha recuperato ben 15 posizioni con una tornata in 63 colpi, mentre Rose ha ceduto la vetta ma è rimasto a contatto con il primo posto al termine di un giro solidissimo in 67 colpi.

Più staccato, invece, il resto della comitiva, dato che un altro inglese, Tommy Fleetwood, insegue al quarto posto a quota -8 e a due lunghezze dal podio con un gran giro in 65 colpi, mentre l’australiano Cameron Smith e il messicano Abraham Ancer sono attualmente quinti con 7 colpi sotto il par.

Al settimo posto, intanto, c’è un gruppo composto da ben 9 atleti, tutti a quota -6 e in piena corsa per la vittoria, tra cui spiccano gli statunitensi Jordan Spieth e Xander Schauffele, tra i favoriti della vigilia. In netta ascesa, infine, anche Tiger Woods, che ha recuperato 36 posizioni con un giro in 66 colpi (-5) ed ora è 21° con 4 colpi sotto il par.













Foto: Twitter PGA Tour