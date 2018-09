Golf, PGA Tour 2018: continua il momento magico di Bryson DeChambeau. Suo il Dell Technologies Championship

Grazie ad un ottimo ultimo round da -4 Bryson DeChambeau si aggiudica il Dell Technologies Championship (montepremi 9,5 milioni di dollari) con il punteggio finale di -16 (268 colpi). Sul percorso par 71 del TPC Boston di Norton (Massachussets, Stati Uniti) l’americano continua il suo momento magico conquistando la seconda tappa del PGA Tour consecutiva ad una settimana di distanza dal The Northern Trust.

Il podio è completato dall’inglese Justin Rose, secondo con -14, e dall’australiano Cameron Smith, attardato di 3 colpi dalla vetta. -12 e quarta posizione per il nipponico Hideki Matsuyama, per l’americano Tiny Finau e per il cinese di Taipei Pan-Chen Tsung.

Completano la top ten con lo score di -11 lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, l’argentino Emiliano Grillo, gli statunitensi Dustin Johnson e Bubba Watson (tra i migliori di giornata rispettivamente con -7 e -5), ed infine il messicano Abraham Ancer, leader sino al round conclusivo. Ancer è incappato nella più classica delle giornate no chiudendo il giro decisivo con un pessimo +2.

Nulla da fare per Tiger Woods. L’americano non va oltre il par restando a -7 e congedandosi dalla kermesse con un onesto 24° posto. Woods è stato raggiunto da Justin Thomas, che con orgoglio ha siglato un gran -6.

Per DeChambeau, 24enne di Modesto (California, Stati Uniti), quello colto in Massachussets è il quinto successo in carriera, il terzo in stagione dopo Memorial Tournament e The Northern Trust.

Foto: Bryson DeChambeau – Official Twitter PGA Tour