Ginnastica, un mese ai Mondiali 2018! Mirino su Doha, in palio i pass per le Olimpiadi 2020

Manca un mese esatto ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Polvere di Magnesio sta iniziando a scaldare i motori, le ragazze sono già in palestra per prepararsi all’appuntamento più importante della stagione: dopo gli Europei disputatasi a inizio agosto a Glasgow, le competizioni hanno iniziato a scarseggiare ma ora il circuito si sta per rimettere in moto e si avvicina a grandi passi alla rassegna iridata che per la prima volta nella storia sbarcherà in Medio Oriente.

Location suggestiva per un evento importante visto che verranno assegnati anche tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, finiranno alle squadre che saliranno sul podio nel team event e i rispettivi Paesi si assicureranno così di poter portare la propria formazione (4 atleti) nel Sol Levante. Si preannunciano dieci giorni di fuoco estremamente avvincenti e appassionanti con il programma completo visto che appunto torneranno le gare a squadre dopo un anno di assenza.

Due giorni di qualifica a testa per entrambi i sessi, poi il via con le varie Finali (squadra, all-around individuali, specialità) che assegneranno le ambite medaglie. C’è grande attesa a Simone Biles che tornerà a essere protagonista dopo l’anno di pausa, la statunitense non sembra avere rivali e va a caccia del mitologico poker nel concorso generale mai riuscito a nessuna in passato. Si dovrebbe rivedere anche Aliya Mustafina a praticamente un anno di distanza dal parto, come sempre andranno tenute d’occhio le cinesi e le giapponesi, gli USA dovranno riprendersi dopo lo scandalo abusi sessuali. L’Italia proverà a difendersi con le unghie e con i denti in attesa che la classe 2003 passi alla categoria seniores e dal prossimo anno ci faccia sognare.













Foto: USA Gymnastics