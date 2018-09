Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: programma, orari e tv di venerdì 14 settembre. Tutte le azzurre in gara

Oggi venerdì 14 settembre andrà in scena la quinta giornata dei Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) spazio alla finale del concorso generale individuale: le ragazze in gara si esibiranno sui quattro attrezzi e si assegneranno le medaglie dell’unica prova olimpica per quanto riguarda le individuale.

Le favorite della vigilia sono le solite russa Dina e Arina Averina, terzo incomodo l’israeliana Linoy Ashram. L’Italia si presenterà ai blocchi di partenza con Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri che possono puntare a un’onorevole top eight.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di venerdì 14 settembre ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica. Prevista la diretta streaming su volare.tv. Gli orari sono italiani (in Bulgaria sono un’ora avanti rispetto a noi).

VENERDÌ 14 SETTEMBRE:

13.00-19.00 Concorso generale individuale – Finale