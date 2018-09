Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: Italia sbalorditiva, bronzo nel team event! Agiurgiuculese e Baldassarri in finale tra nastro e clavette

L’Italia continua a regalare grandi emozioni ai Mondiali 2018 di ginnastica ritmica e, dopo il bronzo conquistato da Alexandra Agiurgiuculese con la palla, porta a casa un’altra medaglia nel team event, la prova a squadre che prende in considerazione i migliori dieci esercizi effettuati dalle varie Nazionali. Le azzurre salgono sul terzo gradino del podio per la prima nella storia in questo format che intende valutare la qualità del movimento individualistico di un intero Paese.

Alexandra Agiurgiuculese, Milena Baldassarri e Alessia Russo hanno totalizzato 147.550 punti nel corso dei quattro giorni di qualifiche e in volata sono riuscite a lasciarsi alle spalle il quotato Israele di Linoy Ashram, Yuliana Telegina e Nicol Zeliman (147.200) mentre il trionfo è tutto per un’indemoniata Russia che con le gemelle Dina e Arina Averina insieme ad Aleksandra Soldatova (161.325) ha surclassato la Bulgaria di Kaleyn, Taseva e Vladinova (150.975).

Non finisce qui perché questa sera le azzurre torneranno in pedana alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) per andare a caccia di altre medaglia. Milena Baldassarri è infatti in Finale con le clavette (sesto punteggio, 18.550) e al nastro (sesta, 17.800) insieme proprio alla Agiurgiuculese (settima, 17.600). Nel concorso generale, invece, la romagnola è sesta (56.600) mentre la friulana di adozione è decima (55.550): domani parteciperanno alla Finale all-around (unica prova olimpica) dove la russa Dina Averina (prima con 60.800) andrà a caccia della riconferma duellando con la connazionale Aleksandra Soldatova (60.275) visto che la gemella Arina è stata esclusa per la regola dei passaporti (terza con 60.000).

CLASSIFICA ALL-AROUND (TOP TEN):

1. Dina Averina (Russia) 60.800

2. Aleksandra Soldatova (Russia) 60.275

3. Arina Averina (Russia) 60.000 (niente finale per regola dei passaporti)

4. Vlada Nikolchenko (Ucraina) 58.000

5. Katrin Taseva (Bulgaria) 57.450

6. Milena Baldassarri (Italia) 56.600

7. Neviana Vladinova (Bulgaria) 56.450

8. Linoy Ashram (Israele) 55.900

9. Nicol Zelikman (Israele) 55.700

10. Alexandra Agiurgiuculese (Italia) 55.550

FINALISTE CLAVETTE:

1. Dina Averina (Russia) 20.500

2. Arina Averina (Russia) 19.750

3. Vlada Nikolchenko (Ucraina) 19.350

4. Katrin Taseva (Bulgaria) 19.200

5. Neviana Vladinova (Bulgaria) 18.750

6. Milena Baldassarri (Italia) 18.550

7. Salome Pazhava (Georgia) 18.400

8. Katsiaryna Halkina (Bielorussia) 18.350

FINALISTE NASTRO:

1. Aleksandra Soldatova (Russia) 19.900

2. Linoy Ashram (Israele) 18.550

3. Kaho Minagawa (Giappone) 18.100

4. Boryana Kaleyn (Bulgaria) 18.025

5. Vlada Nikolchenko (Ucraina) 17.950

6. Milena Baldassarri (Italia) 17.800

7. Alexandra Agiurgiuculese (Italia) 17.600

8. Anastasiia Salos (Bielorussia) 17.500













Foto: Valerio Origo