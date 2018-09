Ginnastica artistica, nuovo infortunio per Vanessa Ferrari. Edema osseo ad un piede, l’azzurra rallenta gli allenamenti

“Nel 2007 ai Mondiali di Stoccarda riuscii a conquistare la medaglia di bronzo nonostante avessi una microfrattura al piede sinistro. Vi ho fatto tutta la pappardella storica solo per dirvi che lo stesso dolore si è ripresentato a distanza di anni. L‘esito dei controlli è un edema osseo che mi costringe a rallentare i miei allenamenti, almeno per quanto riguarda i salti, per 25 giorni perché il rischio è che si rompa. Come sempre vi terrò aggiornati e speriamo vada tutto per il meglio”

Con queste parole sul suo profilo Instagram, Vanessa Ferrari ha purtroppo annunciato di soffrire di un problema non trascurabile al piede, che già l’aveva fatta penare non poco in passato. Così la campionessa della ginnastica artistica nostrana, che era tornata ad allenarsi a luglio, difficilmente sarà al via delle gare della prima tappa di Coppa del Mondo a Cottbus, in Germania, previste dal 22 al 25 novembre (fonte: Gazzetta dello Sport). Un’assenza molto grave che metterebbe a repentaglio l’ipotetica partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, essendo la manifestazione l’unica via per la qualificazione individuale anche se bisognerà considerare i migliori tre risultati del biennio.