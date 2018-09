Ginnastica, abusi in Giappone. Sae Miyakawa picchiata dall’allenatore, ma lei lo difende: “Voglio continuare con lui”

Una brutta notizia arriva dal Giappone per quanto riguarda la ginnastica artistica. L’allenatore di Sae Miyakawa, atleta che abbiamo ammirato alle Olimpiadi di Rio 2016 e che viene considerata una delle migliori interpreti internazionali al corpo libero, ha ammesso che il suo allenatore Yuto Hayami la ha picchiata durante alcuni allenamenti. Si parla di sberle e schiaffi e non di abusi sessuali come invece è accaduto negli USA col dottor Larry Nassar. Il coach è stato immediatamente sospeso dalla Federazione Giapponese (JGA) ma la 18enne ha difeso a spada tratta il suo allenatore dichiarando che la pena inflittagli è troppo pesante e che vuole prepararsi con lui per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Hayami ha seguito la crescita della Miyakawa fin da quando era piccola e ora la nipponica ha perso un vero e proprio punto di riferimento contro la sua volontà, a poco più di un mese dai Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) a fine ottobre. L’atleta ha accusato il sistema, ritenendo che abbiano sospeso il suo allenatore per farla entrare nell’Asahi Mutual Life Insurance di Chieko Tsukahara.













