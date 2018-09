Football americano, NFL 2019: Chiefs, Dolphins e Rams uniche ancora imbattute, cadono Patriots e Packers, Mahomes da record!

Terza settimana di NFL che non è passata certo inosservata, tra nuovi record, graditi ritorni, sorprese clamorose, qualche brutto infortunio e grandi prestazioni individuali. Su tutti, ancora una volta, i Los Angeles Rams che proseguono spediti nella NFC grazie alla netta vittoria per 35-23 (con un Jared Goff da 354 yards e 3TD) nel derby contro i Los Angeles Chargers, dove vincono anche i Philadelphia Eagles e i New Orleans Saints, mentre nella AFC continua a macinare record Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs che scrive 13 touchdown e zero intercetti nelle prime tre giornate, un risultato mai raggiunto nella storia della NFL. Preoccupazione, invece, per i San Francisco 49ers che temono di aver perso il loro QB, Jimmy Garappolo, per una sospetta rottura del legamento anteriore del ginocchio. Cadono, ancora una volta, i New England Patriots.

Importantissima vittoria dei New Orleans Saints (2v-1s) alla Mercedes Benz Arena (sede del prossimo SuperBowl) contro gli Atlanta Falcons (1v-2s). Gli oro-neri, sospinti dal solito immenso Drew Brees (39/49 per 396 yards e 3TD) vincono in overtime 43-37 contro i padroni di casa che hanno risposto con un sontuoso Matt Ryan da 26/35, 374 yards e 5 TD con ben tre ricezioni vincenti di Calvin Ridley.

Cadono, invece, i Green Bay Packers (1v-1p-1s) in casa dei Washington Redskins (2v-1s). Nonostante il solito Aaron Rodgers da 27/44 per 265 yards e 2TD, i cheeseheads vengono demoliti 31-17 dal running back Adrian Peterson (120 yards in 19 corse) che già li aveva puniti in tante occasioni ai tempi dei Minnesota Vikings. Alex Smith, con i suoi lanci, ha vivisezionato la giovane secondaria dei Packers che, nel momento clou dell’incontro, hanno pagato a caro prezzo, come una settimana fa, una chiamata assurda di roughing the passer del solito Clay Matthews. Coach Mike McCarthy, per usare un eufemismo, non ha gradito la chiamata.

La sorpresa della domenica, senza alcun dubbio, è arrivata da Minneapolis. I bookmakers quasi non quotavano la vittoria dei Vikings (1-1-1) sui derelitti Buffalo Bills (1-2) che, infatti, hanno sbancato lo US Bank of America con il clamoroso punteggio di 27-6, dopo essere andati avanti 27-0 già nel secondo quarto. Partita da incubo per il QB Kirk Cousins che lancia 55 volte per 296 yards 1TD e 1 intercetto, ma perde due fumbles, contando che il running game dei gialloviola si riduce a 14 yards totali in sei portate.

Ci spostiamo di pochi chilometri, più precisamente al Ford Field di Detroit dove, nel Sunday Night, i Lions (1-2) hanno distrutto i New England Patriots con il punteggio di 26-10. Tom Brady (14/23 appena 144 yards, 1TD e 1INT) e compagnia non sono praticamente mai stati in partita, con una difesa ai limiti dell’imbarazzante che concede oltre 400 yards di attacco totale a Matthew Stafford e ai suoi running backs. La squadra di coach Bill Belichick, dunque, si ritrova 1-2 in stagione con una alchimia tutta da costruire e tantissimi dubbi da risolvere.

L’unico vero nome di questo avvio di NFL, tuttavia, è quello di Patrick Mahomes. L’ex Texas Tech ha scritto altre 314 yards e altri 3 TD (senza intercetti) nella vittoria 38-27 dei suoi KC Chiefs (che vanno sul 3-0) sui San Francisco 49ers (1-2) che, come detto, hanno perso (forse per tutta la stagione) il loro faro, Jimmy Garoppolo Buona prova di Ryan Tannehill da 17/23 per 289 yards e 3 TD, mentre per i californiani proseguono le difficoltà nonostante il nuovo coach John Gruden.

Nella AFC rimangono imbattuti, non senza sorpresa, i Miami Dolphins (3-0), che si liberano degli Oaklans Raiders (0-3) per 28-20 con un parziale di 14-3 nell’ultimo quarto. Successo di grande importanza anche per i Baltimore Ravens (2-1) che si impongono 27-14 contro i Denver Broncos (2-1). La grande notizia della AFC è, senza dubbio, il ko interno dei Jacksonville Jaguars (2-1) che, dopo aver “sculacciato” i New England Patriots, inciampano con uno strano 6-9 in casa contro i non irresistibili Tennessee Titans (1-2) con Marcus Mariota da appena 100 yards. Per i Jags continua a pesare l’assenza del loro running back Leonard Fournette.

Tra i graditi ritorni, bentornato nella NFL a Carson Wentz, QB dei Philadelphia Eagles, che salgono 2-1 vincendo, non senza fatica, per 20-16 sugli Indianapolis Colts (1-2). Il quarterback mancava dalla 14esima settimana della scorsa stagione quando si lesionò il ginocchio in casa dei Rams. Successo importante anche per i Carolina Panthers (2-1) che, nonostante un Cam Newton da appena 15/24 per 150 yards, superano 31-21 i Cincinnati Bengals (2-1). I New York Giants si sbloccano (1-2) vincendo 27-22 in casa degli Houston Texans che, invece, scivolano sullo 0-3.

Importante successo esterno dei Chicago Bears che passano in rimonta sul campo degli Arizona Cardinals con il punteggio di 16-14, mentre i Seattle Seahawks rompono il ghiaccio con la stagione salendo 1-2 grazie alla vittoria casalinga contro i problematici Dallas Cowboys di quest’anno per 24-13.

La terza settimana della NFL si era aperta con il Thursdy night che aveva segnato un vero e proprio momento storico. I Cleveland Browns (1-1-1-1), infatti, sono tornati alla vittoria, dopo ben 636 giorni, dopo il successo sugli (allora) San Diego Chargers per 20-17 esattamente la vigilia di Natale 2016. Da quel momento era successo di tutto, fino al tremendo 0-16 di un anno fa che, tuttavia, aveva permesso ai derelitti Browns di scegliere come prima scelta assoluta al Draft 2018 il fantastico quarterback Baker Mayfield. Per sua sfortuna, tuttavia, l’ex fenomeno di Oklahoma si era dovuto accomodare in panchina nelle prime due uscite stagionali. La sua occasione è giunta (molto sospinta anche dal pubblico di Cleveland) a metà secondo quarto, dopo la commozione cerebrale per il quarterback titolare, Tyrod Taylor che, fino a quel momento, non era andato oltre ad un pessimo 4/14 per sole 19 yards. Il punteggio era di 0-14 per i New York Jets (1-2) che sembravano in totale controllo, ma Mayfield ha ribaltato il match come un calzino. Grazie ad un ottimo 17/23 per 201 yards, infatti, il classe 1995 ha condotto i suoi alla storica vittoria 21-17. L’era-Mayfield a Cleveland è ufficialmente iniziata.

Questa notte, alle 02.30 italiane, si chiude la terza settimana con il Monday Night tra i sorprendenti Tamba Bay Buccaneers (2-0) di questo inizio di stagione ed i turbolenti Pittsbrugh Steelers (0-1-1) sempre privi del RB Le’Veon Bell.

