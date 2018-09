Football americano, NFL 2019: caduta dei New Orleans Saints contro i Tampa Bay Buccaneers

Quella di ieri è stata una grande serata di spettacolo per la NFL 2019. Dopo il match inaugurale di giovedì, che ha visto i Philadelphia Eagles battere gli Atlanta Falcons per 18-12, altre 26 squadre sono scese in campo.

Tanti incontri attesi, a partire da Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs, in cui si sono affrontate le due squadre nettamente favorite per la vittoria della AFC Ovest Division. A spuntarla sono stati gli ospiti per 38-28, grazie alla prestazione fantastica di Tyreek Hill, autore di 3 touchdown (1 run e 2 pass) e di Harrison Butker, per lui 5 trasformazioni da 1 punto e un calcio piazzato a segno.

Non sbagliano due delle grandi favorite alla corsa verso il SuperBowl: i New England Patriots e i Minnesota Vikings. I primi, con l’ennesima prova di spessore di Tom Brady, affiancato da un Stephen Gostkowski in gran forma, sono riusciti a battere Houston con il risultato di 27-20. Da sottolineare, però, l’attaccamento alla partita dei texani, mai domi, che quest’anno sono pronti a dare battaglia. Nessuna difficoltà, invece, per i vichinghi, che, una volta in vantaggio 17-3 agli albori del 3° quarto, si limitano a controllare. Solidissimo debutto per il quarterback Dirk Cousins, il quale, nonostante i problemi fisici che avevano messo in dubbio la sua presenza in campo, riesce ad imbeccare i compagni alla perfezione, mostrando ancora una volta una visione di gioco fuori dal comune.

Passiamo alla sfida tra Cleveland Indians e Pittsburgh Steelers che merita un discorso a parte. Gli ospiti stanno attraversando un momento critico: la loro stella Le’Veon Bell è in rotta con la società e, inutile negarlo, il suo rifiuto di allenarsi sta avendo risvolti negativi su tutta la squadra. Una situazione surreale, nascosta nei primi tre quarti, quando gli Steelers erano avanti per 21 a 7, e riemersa nell’ultimo, in cui le azioni d’attacco si sono letteralmente bloccate. Ne hanno saputo approfittare gli Indians, che con 2 touchdown convertiti hanno portato la partita ai tempi supplementari, conclusosi, poi, con un nulla di fatto sul 21 pari.

La sorpresa che non ti aspetti arriva da New Orleans: i Saints perdono il match contro i Tampa Bay Buccaneers, per giunta in casa. Un incontro finito in débacle per loro, considerando che i favori del pronostico erano tutti dalla loro parte. Una difesa disastrosa, capace di concedere 48 punti agli avversari, non ha dato scampo agli homers. Vano il risveglio nell’ultima frazione, utile solo a rendere il risultato (40-48) meno rotondo. Ora il primo posto della NFC South è sempre più in discussione, vista anche la vittoria dei Carolina Panthers contro Dallas per 16 a 8, senza dimenticare la presenza degli ottimi Atlanta Falcons, sconfitti due giorni fa dai Philadelphia Eagles. I Cowboys, invece, pagano la prestazione sottotono di Dan Prescott, in continuo calo, e si arrendono alle pantere non senza qualche recriminazione.

Gran rimonta dei Green Bay Packers, che battono in casa i Chicago Bears 24-23 (21 punti nella quarta frazione!), dopo essere stati sotto 20 a 0 all’inizio del terzo quarto. Prestazioni convincenti, infine, per Cincinnati, vittoriosa sul campo di Indianapolis grazie al parziale di 17-0 dell’ultimo tempo di gioco, e dei Jacksonville Jaguars, che si sono imposti 20 a 15 sul campo dei New York Giants in uno dei match più equilibrati della serata.

Mancano solo le due partite di questa notte per completare Week 1: Detroit Lions-New York Jets e Oakland Raiders-Los Angeles Rams.













Tutti i risultati della 1a giornata di NFL

Philadelphia Eagles-Atlanta Falcons 18-12

Baltimore Ravens-Buffalo Bills 47-3

Cleveland Indians-Pittsburgh Steelers 21-21

Indianapolis Colts-Cincinnati Bengals 23-34

Miami Dolphins-Tennessee Titans 27-20

Minnesota Vikings-San Francisco 49ers 24-16

New England Patriots-Houston Texans 27-20

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers 40-48

New York Giants-Jacksonville Jaguars 15-20

Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs 28-38

Arizona Cardinals-Washington Redskins 6-24

Carolina Panthers-Dallas Cowboys 16-8

Denver Broncos-Seattle Seahawks 27-24

Green Bay Packers-Chicago Bears 24-23

Foto: Twitter NFL