Football americano, NFL 2018-2019: parte la caccia ai Philadelphia Eagles. Favorite e possibili sorprese

Il 7 Settembre alle 02:20 (orario italiano) prenderà il via il campionato di NFL 2018 con i detentori del titolo, i Philadelphia Eagles, che ospiteranno nel loro stadio gli Atlanta Falcons. I ragazzi di coach Pederson, guidati dall’estro dell’ MVP della passata stagione Carson Wentz (rientrato dal grave infortunio al crociato anteriore) e dalla qualità dell’altro fortissimo quarterback Nick Foles, punteranno a bissare l’incredibile successo della scorsa annata. Per fare ciò, dovranno prima superare la concorrenza della NFC East, in particolare dei Dallas Cowboys, che sperano di ritrovare un Dak Prescott in buona forma dopo il drastico calo dello scorso anno. A completare la Division ci sono i New York Giants, con il compito di riscattare la stagione fallimentare appena trascorsa affidandosi all’esperienza del 37enne Eli Manning, apparso molto in palla nella preseason, e i Washington Redskins, che partono sfavoriti vista la partenza del loro ormai ex quarterback Kirk Cousins, passato ai Minnesota. Proprio i Vikings, con tale colpo, vanno a rinforzare un roster già molto forte, puntando chiaramente al Super Bowl, sfuggito negli ultimi playoff, in semifinale, per mano degli Eagles. Attenzione, però, ai Green Bay Packers, che, con un Aaron Rodgers fisicamente a posto per tutta la stagione, possono sicuramente giocarsela alla pari delle avversarie. Più indietro le altre due squadre della NFC North, i Detroit Lions e i Chicago Bears, che si affideranno al talento, rispettivamente, di Matthew Stafford e Mitchell Trubisky. Restando nella NFC, sia la divisione West che quella South, sembrano avere due padroni indiscussi: i Los Angeles Rams, ad Ovest, hanno fatto acquisti importanti e punteranno su un attacco, guidato da Jared Goff, davvero formidabile e pronto a lasciare le briciole agli sfidanti; i New Orleans Saints, a Sud, l’anno scorso hanno dato vita ad una grande battaglia con gli Atlanta Falcons e i Carolina Panthers, ma, quest’anno, considerando la completezza della rosa, partono ampiamente favoriti.

Capitolo AFC. I New England Patriots, ultimi vincitori della conference, dovrebbero essere inarrestabili anche quest’anno. Tom Brady, a 41 anni suonati, non ne vuole sapere di smettere e guiderà ancora l’attacco della squadra allenata da Bill Belichick. Se la East Division sembra già scritta, aleggia una maggiore incertezza negli altri tre raggruppamenti. A Nord, Pittsburgh va all-in: ultima stagione del fuoriclasse Le’Veon Bell con gli Steelers. Il running back proverà a dare una gioia ai tifosi della squadra più titolata della lega prima di cambiare area. La divisione, però, non sarà certo una passeggiata, vista la presenza dei Cincinnati Bengals (difesa stratosferica ma attacco da rivedere). Pochissime chance, invece, per i Cleveland Browns (0 vittorie su 16 lo scorso anno) e i Baltimore Ravens, che, dopo il trionfo del 2013, non sono mai riusciti a riproporsi a grandi livelli. Nelle altre due divisioni, la lotta sembra essere più serrata per via del valore leggermente inferiore delle squadre presenti. A Sud, potrebbero spuntarla i Jacksonville Jaguars, mentre ad Ovest le due favorite sono i Kensas City Chiefs e i Los Angeles Charges. Difficile, comunque, pensare ad una finale di conference che non veda affrontarsi Patriots e gli Steelers.

In tutto ciò, vi starete chiedendo dove seguire l’evolversi della regular season e dei playoff. Dopo la chiusura di Fox Sports Italia, i diritti del campionato passano a Sky (battuta la concorrenza di DAZN), che trasmetterà live fino a 3 partite settimanali di regular season, tutti i playoff e il Super Bowl 53 in lingua originale su Sky Sport Arena (canale 204). Si parte con Cleveland Browns- Pittsburgh Steelers Domenica 9 settembre alle 19:00.













CLICCA QUI PER METTERE “MI PIACE” ALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL NOSTRO GRUPPO

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

Foto: Shutterstock.com