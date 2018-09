Football americano, NFL 2018-2019: la Week 3 termina con la vittoria dei Pittsburgh Steelers sui Tampa Bay Buccaneers

Una Week 3 assurda si conclude con il posticipo del lunedì tra Tampa Bay Buccaneers e Pittsburgh Steelers, vinto dagli ospiti con il risultato di 27-30, nonostante la vicenda Le’Veon Bell sia lontana dalla chiusura. Fonti della NFL comunicano che gli Steelers sono intenzionati a scambiare il giocatore (ormai fuori squadra), ma vogliono una trade importante, che attualmente nessuno sembra intenzionato ad offrire. Di contro, però, chi non vorrebbe un campione del calibro di Bell nella propria squadra? Sempre la NFL informa che ci sono 5 team che potrebbero portare a casa il fortissimo running back: Houston Texas, Indianapolis Colts, New York Jats, Miami Dolphins e Seattle Seahawks. Comunque andrà a finire, Pittsburgh, senza Le’Veon, potrebbe uscire dal lotto delle pretendenti al titolo di quest’anno, concentrandosi sulla ricostruzione per le prossime annate.

Tornando al match di stanotte, Tampa Bay si conferma una spina nel fianco per le squadre di cartello. Dopo aver battuto nelle prime due partite i New Orleans Saints e i Philadelphia Eagles, i Buccaneers, infatti, hanno dato filo da torcere agli Steelers sino all’ultimo. Il primo quarto si chiude 7-6 per i padroni di casa dopo il touchdown di Cameron Brate con extra-point da 1 punto di Chandler Catanzaro e touchdown di Vance McDonald, non convertito nel settimo punto da Chris Boswell, autore anche di un field-goal sbagliato nel terzo quarto. Nella seconda frazione di gioco in campo solo i Pittsburgh Steelers, i quali trovano un parziale di 0-24 che sembra chiudere il match: 3 touchdown con conversione (Antonio Brown, Alvin Dupree e Ryan Switzer) e un calcio piazzato di Boswell.

Al rientro dalla pausa dell’intervallo i Tampa Bay affrontano la partita con maggiore convinzione. Il terzo quarto produce solo un calcio piazzato realizzato da Catanzaro per il momentaneo 13-30, ma è nel quarto tempo che i Buccaneers esplodono e rischiano di ribaltarla clamorosamente con 2 touchdown nei primi 10 minuti (Chris Godwin e Mike Evans). Gli Steelers riescono a tenere negli ultimi 5 minuti e a portare a casa un successo di vitale importanza. La NFL riparte con un anticipo insolito nella notte tra giovedì e venerdì, ore 02:20. Ad aprire la Week 4 sarà il big match Los Angeles Rams-Minnesota Vikings.

Foto: Shutterstock