F1, rivoluzione per le qualifiche: arriva il Q4? Una nuova sessione per aumentare l’incertezza

Nuova rivoluzione in vista per le qualifiche dei Gran Premi di Formula Uno? Liberty Media starebbe studiando un nuovo regolamento per rendere ancora più avvincente e appassionante la giornata del sabato, la definizione della griglia di partenza per la gara della domenica dovrebbe infatti arricchirsi di una nuova sessione. Si starebbe infatti parlando dell’introduzione della Q4, un turno in cui i migliori otto piloti lotterebbero per la pole position e che dunque farebbe seguito alle Q1, Q2, Q3 attualmente previste. L’obiettivo è quello di ridurre la durata temporale delle precedenti sessioni (attualmente di 18, 15 e 12 minuti) eliminando soltanto quattro piloti alla volta per arrivare così alla definizione della top-eight. Adottando questa nuova programmazione si dovrebbe aumentare la possibilità di imprevisti e i piloti sarebbero costretti a spingere in ogni turno per evitare il taglio.

A parlarne è anche Ross Brawn in un’intervista rilasciata ad Automotor und Sport: “Di solito si pensa alla qualifica come un evento che possa influenzare lo sviluppo della gara e dunque vuoi che ci sia disordine in modo che le macchine più forti finiscano nelle posizioni che non ti aspetti. Con questa nuova formula la qualifica migliorerebbe la gara, riducendo il numero di giri di ogni vettura in ogni sessione allora i team non sarebbero in grado di controllare ogni cosa. Agiremo comunque in modo cauto perché il format attuale è di successo“.













FOTOCATTAGNI