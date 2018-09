F1, Nico Rosberg: “Sebastian Vettel non potrà vincere il Mondiale se continuerà a fare così tanti errori”

“Non puoi battere Lewis Hamilton e vincere il Mondiale se fai così tanti errori” Una sentenza dura e netta quella di Nico Rosberg nei confronti di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Il pilota della Ferrari a Monza ha commesso un altro grave errore in partenza, che ha compromesso tutta la gara e pur con una vettura eccellente, ha ottenuto solamente un quarto posto.

Ora Hamilton si è portato a 30 punti di vantaggio in classifica e solo con un cambio di passo Vettel potrà riaprire la lotta per il titolo iridato, come sottolineato da Rosberg a Sky Sport F1: “Deve trovare un modo per sistemare la situazione, altrimenti non potrà vincere. Lewis è il punto di riferimento là fuori, è all’apice della sua carriera e tutto sta andando dalla sua parte”.

Per quanto riguarda l’incidente tra Hamilton e Vettel, l’ex pilota Mercedes non ha dubbi: “La colpa è al 110% di Sebastian, Lewis non ha responsabilità, perché lascia abbastanza spazio. Sebastian entra troppo largo, prendere Lewis, va in testacoda e lì finisce la sua gara”

Infine un elogio ad Hamilton considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi: “Ha fatto una gara pazzesca, per questo lo considero uno dei migliori in circolazione e anche di tutti i tempi. Lo ha dimostrato ancora, anche con una macchina inferiore. Ha fatto una partenza perfetta, ha passato Sebastian e poi anche Kimi. Non si può fare meglio di così”.













