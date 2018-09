F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Singapore. Due sole vittorie in 10 anni e tanti colpi di scena

Il Mondiale di Formula Uno 2018 saluta l’Europa e sbarca in Asia, più precisamente a Singapore, per l’undicesimo Gran Premio della storia della città-stato con il Leone come simbolo. La Ferrari è pronta per un appuntamento forse decisivo per l’interno campionato, con l’obbligo di vincere e rispondere dopo il colpo durissimo inferto da Lewis Hamilton a Monza. Anche se il circuito cittadino di Marina Bay si è spesso sposato bene con le caratteristiche delle vetture di Maranello, il bottino è magro, con appena due successi, mentre Sebastian Vettel ha dalla sua un poker di successi sotto i riflettori di Singapore. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i precedenti della Ferrari a Marina Bay.

EDIZIONE 2008 – Esattamente 10 anni fa ci fu il primo appuntamento a Singapore. La lotta per il titolo era tra Felipe Massa e Lewis Hamilton, ed il brasiliano scattava dalla pole position. Il portacolori della Ferrari conduceva alla grande la gara, prima del “patatrak” al pit stop. A Massa fu dato il via dai box in anticipo e, suo malgrado, scattò dalla sua piazzola con il tubo del rifornimento ancora inserito e perse corsa e Mondiale. Il successo andò a Fernando Alonso (con enormi polemiche sull’incidente del suo compagno Nelson Piquet Jr) che chiuse davanti a Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Felipe Massa, che in qualche modo riuscì a ripartire, chiuse la sua prova in 13esima posizione.

EDIZIONE 2009 – Il dominio della Brawn GP ormai è un lontano ricordo, per cui “via libera per tutti”. La vittoria andò a Lewis Hamilton (McLaren) con 9.6 su Timo Glock (Toyota) e 16.6 su Fernando Alonso (Renault). Per la Ferrari domenica da dimenticare con Kimi Raikkonen appena decimo e Giancarlo Fisichella (che sostituiva l’infortunato Massa) a 1:19.

EDIZIONE 2010 – Prima gioia per la Ferrari a Marina Bay. Fernando Alonso scattava dalla pole position (con 67 millesimi di vantaggio su Sebastian Vettel allora alla Red Bull) e si aggiudicò la gara con appena 293 millesimi sul tedesco, dopo un duello durato tutti i 61 giri previsti, con il distacco tra i due che rimase sempre attorno al secondo. Una prova di forza per lo spagnolo che sembrava lanciato verso un titolo che, suo malgrado, proprio Vettel gli soffiò all’ultima gara ad Abu Dhabi.

EDIZIONE 2011 – Prima vittoria per Sebastian Vettel che chiuse con 1.7 su Jenson Button (McLaren) e 29.27 sul suo compagno Mark Webber. La migliore Ferrari fu quella di Fernando Alonso, in quarta posizione, ma a ben 55.4 secondi, mentre Felipe Massa non andò oltre la nona piazza ad oltre un giro.

EDIZIONE 2012 – Arriva la doppietta per Sebastian Vettel che, ancora una volta, chiuse davanti a Jenson Button a 8.9 e Fernando Alonso a 15.2. Ancora un risultato così così per Felipe Massa, ottavo ad oltre 40 secondi.

EDIZIONE 2013 – Tripletta per Sebastian Vettel che domina in lungo e in largo la stagione e, di conseguenza, anche la gara di Singapore. Per l’alfiere della Red Bull successo in scioltezza con ben 32.5 su Fernando Alonso e 43.9 sul rientrante Kimi Raikkonen al volante della Lotus. Ancora una gara opaca per Felipe Massa che si piazzò al sesto posto a 1:03 dal tedesco.

EDIZIONE 2014 – Inizia l’era ibrida e la Mercedes centra il suo primo trionfo nella gara asiatica. Lewis Hamiton salì sul gradino più alto del podio con 13.5 su Sebastian Vettel e 14.2 su Daniel Ricciardo, mentre Fernando Alonso chiuse quarto con 15.3. Ottava posizione per Kimi Raikkonen (di nuovo in Ferrari) a un minuto esatto dalla vetta.

EDIZIONE 2015 – Weekend dominato da Sebastian Vettel e dalla sua Ferrari. Il tedesco (al terzo successo stagionale) centra una pole straordinaria ed in gara tiene a bada il suo ex compagno Daniel Ricciardo chiudendo con 1.4 sull’australiano. Terzo posto per Kimi Raikkonen a 17.1, con la Mercedes che non va oltre il quarto posto di Nico Rosberg, mente Lewis Hamilton non concluse nemmeno la gara.

EDIZIONE 2016 – Stavolta è Nico Rosberg a beffare Daniel Ricciardo per appena 488 millesimi. Il portacolori della Mercedes centra un successo di capitale importanza nel suo duello con Lewis Hamilton, che chiuse terzo a 8.0. Quarta e quinta la Ferrari con Kimi Raikkonen davanti a Sebastian Vettel che rimontò dalla 22esima posizione dalla quale scattò per problemi alla sua vettura nel corso delle qualifiche.

EDIZIONE 2017 – Una gara che è entrata di diritto nella storia per l’incidente al via che mise fuori causa le due Ferrari e Max Verstappen. Sebastian Vettel scattava dalla pole position ma non andò oltre la prima curva dopo la carambola con i due rivali, salutando sostanzialmente il titolo. Vittoria per un incredulo Lewis Hamilton (quinto in griglia) davanti a Daniel Ricciardo a 4.5 e Valtteri Bottas a 8.8.

Sommando le 10 edizioni disputate, quindi, la Ferrari ha vinto in due occasioni (una con Fernando Alonso e una con Sebastian Vettel) con appena quattro podi in totale. A Marina Bay la scuderia con il Cavallino Rampante si gioca una bella fetta del suo futuro. La speranza dei suoi tifosi, a quanto visto, è di invertire un trend per niente positivo, con Sebastian Vettel che sì, avrà vinto in quattro occasioni, ma negli ultimi due anni ha avuto ben poca fortuna.

