F1, GP Russia 2018: programma, orari e tv

Dopo la sinfonia di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Singapore, la Formula Uno torna in pista a Sochi, per il Gran Premio di Russia 2018, sestultimo appuntamento della stagione. Sulla pista ricavata dalle strade del villaggio olimpico del 2014, Sebastian Vettel proverà l’ultimo disperato assalto al rivale inglese che, dopo la vittoria di Marina Bay, veleggia con 40 punti di margine sul tedesco. Per la Ferrari siamo quasi alla condizione di “ora o mai più” su una pista nella quale, tuttavia, hanno sempre vinto vetture marchiate Mercedes. Il distacco in classifica si fa sempre più ampio e Vettel sarà costretto a vincere, e sperare che qualcuno si frapponga tra lui ed il campione del mondo in carica, per mantenere ancora vive le ultime speranze di un titolo che sembra sempre più in direzione Brackley.

Il fine settimana del Gran Premio di Russia sarà trasmesso, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), per cui anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire gli eventi su smartphone, pc o tablet. Per quanto riguarda le giornate di sabato e domenica, le differite di qualifiche e gara (nell’inconsueto orario delle 13.10 italiane, le 14.10 sul Mar Nero) saranno previste anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport, come ogni altro appuntamento del Mondiale di Formula Uno, proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdersi nemmeno un istante dello spettacolo della weekend di Sochi.

PROGRAMMA COMPLETO GP RUSSIA 2018

Venerdì 28 settembre

ore 10.00-11.30 Prove libere 1

ore 14.00-15.30 Prove libere 2

Sabato 29 settembre

ore 11.00-12.00 Prove libere 3

ore 14.00-15.00 Qualifiche

Domenica 30 settembre

ore 13.10 GP RUSSIA

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI