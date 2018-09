F1, GP Russia 2018: programma, orari e tv. Si corre fra due settimane a Sochi

Nell’ultimo weekend di settembre il Circus della Formula Uno si esibirà a Sochi (Russia), per il GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Per la quinta volta l’International Street Circuit ospiterà l’appuntamento della massima categoria dell’automobilismo e le aspettative sono sempre quelle di un duello tra Ferrari e Mercedes. L’anno scorso fu Sebastian Vettel a centrare la pole ma poi toccò Valtteri Bottas sorpresa la Ferrari, esibendosi in una gara di alta qualità. Certo, si gareggerà in un altro periodo dell’anno e tutti gli equilibri muteranno. Si prospetta quindi una corsa molto incerta, decisiva per il campionato. Di seguito la programmazione televisiva con diretta esclusiva di Sky Sport F1 e in differita di TV8.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdi 28 settembre (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 8.30-9.15, GP3, Prove libere 1, diretta

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.00-12.45, F2, Prove libere, diretta

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 15.55-16.25, F2, Qualifiche, diretta

ore 16.50-17.20, GP3, Qualifiche, diretta

ore 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 29 settembre (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 9.15-10.00, GP3, Gara 1, diretta

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 15.45-16.50, F2, Gara 1, diretta

ore 18.30, 20.30, 22.15 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 30 settembre (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 9.05-9.40, GP3, Gara 2, diretta

ore 10.20-11.10, F2, Gara 2, diretta

ore 13.10, F1, Gara, diretta

ore 18.00, 20.30 e 23.00, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD (programmazione da verificare)

Sabato 29 settembre

ore 20.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 30 settembre

ore 21.15, F1, Gara, differita













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

FOTOCATTAGNI